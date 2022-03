GF Vip: ex concorrente si scaglia contro Signorini: “È il festival dell’orrore”

Barbara Alberti è stata una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip e negli ultimi giorni si è lasciata andare ad alcuni commenti sulla nuova edizione.

Il ricordo dell’Alberti sul reality è legato a momenti felici e introspettivi, l’intellettuale ha raccontato che il suo trascorso nella casa è stato per la sua vita personale molto importante in un periodo dove le serviva “scappare” da una situazione molto delicata.

Negli ultimi giorni la scrittrice ha rilasciato un’intervista dove si è lasciata andare ad alcuni commenti sui nuovi concorrenti di questa edizione che, dopo sei lunghi mesi, terminerà Lunedi 14 marzo con la proclamazione del vincitore. “Personaggi grotteschi che hanno dato vita ad un Festival dell’orrore“ ha detto Barbara, parlando di alcuni volti che secondo lei hanno fatto del programma un vero e proprio momento poco apprezzabile. Tra i concorrenti citati, le tre sorelle Selassiè che continuano secondo lei nei mesi a sottolineare il loro essere principesse nominando spesso l’eroe d’Etopia ma continuando ad avere comportamenti che non si addicono sempre al ruolo di una “principessa”.

Tra i commenti di Barbara Alberti non sono mancati quelli dedicati ad Alex Belli e al suo concetto di “amore libero“, un argomento che ha visto la presenza anche della moglie Delia e di Soleil. Un triangolo che è andato avanti per quasi tutto il programma, scatenando spesso la noia e la rabbia sul web da parte di chi non ne poteva più di quel teatrino.

“Tutto questo potrebbe essere stato organizzato a tavolino tra lui e la moglie e questo non verrà mai svelato perché cadrebbe l‘intrattenimento“ ha detto l’Alberti, pensando che tutto lo show di Alex sia una finzione. Non tutte le sue opinioni però sono state negative, la scrittrice ha riservato parole d’apprezzamento nei confronti di Katia Ricciarelli, sostenendo che la concorrente è stata coerente con il suo modo di essere, esercitando il suo ruolo e mettendo in mostra, a prescindere dal reality, il suo vero carattere. Insomma possiamo dire che l’Alberti non si sia tirata indietro nel dire la sua sui concorrenti attuali del Grande Fratello Vip, dimostrandosi una grande fan del programma e conoscendo per tanto, tutte le dinamiche accadute in questi mesi.