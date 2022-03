Fedez racconta, in maniera esclusiva, i dettagli di una vicenda “da brividi”. La scorsa edizione di “Sanremo”, per lui, non sarebbe stata così semplice.

Se la sua ultima esperienza con la seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori” pare abbia apportato i frutti sperati, sia in scena quanto riguardo alle reazioni dei suoi fedeli spettatori, per Fedez in quel di Sanremo sarebbe andata in maniera ben diversa. In queste ultime ore, il rapper e showman milanese, ha svelato alcuni altarini rimasti fino a questo momento ben lontani dai riflettori.

Era il “Festival” del 2021, ha raccontato Fedez, tornando indietro nel tempo all’edizione in cui si presentò sul palco dell’Ariston al fianco di Francesca Michielin. La coppia presentò al pubblico la loro “Chiamami Per Nome“. Gli insulti, però, si sarebbe palesati soltanto qualche giorno più avanti. Alla ancor fresca conclusione dell’appuntamento musicale per eccellenza, che vide trionfare i Maneskin, con la loro “Zitti E Buoni”, il rapper venne poi accolto a “Domenica In“. Lì, in un dietro le quinte mai così accesso, accadde l’imprevisto.

Fedez retroscena da brividi su Sanremo: “è stata una roba forte”, la verità dopo gli insulti

“Mi ha mandato a quel paese“, ha spiegato Fedez riferendosi all’artista che lo avrebbe trattato in maniera indecorosa nei camerini. Poi il rapper continua a raccontare altri dettagli dell’aneddoto ai presenti. La confessione è avvenuta, nella sua totalità e con grande stupore da parte dei suoi ascoltatori, durante l’ultima appuntamento con il suo podcast “Mucchio Selvaggio“.

“Eravamo nella saletta e ho salutato tutti, anche questa persona“, racconta l’anima gemella della Chiara nazionale. Poi, un gap inatteso: “dopo averlo salutato“, incalza Fedez, è successo di tutto. Il motivo? “Perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte“.

In seguito, per screditare ogni infondato dubbio sulla raccapricciante questione, Fedez ha voluto salvare dai possibili rumors le personalità presenti in quel momento in studio da Mara Venier, ma che nulla avrebbero a che vedere con quanto accaduto. “Non è stato Ermal Meta“, sottolinea il rapper. “Anzi lui è stato super carino“.

Fedez ha poi tenuto ad ammettere che non rivelerà, almeno per il momento, l’identità dell’artista. Nonostante abbia ribadito più volte che si tratta di “un cantante in gara” alla 71esima edizione del Festival.

Il rapper ha poi ammesso di esserci “rimasto malissimo“. In quel momento, Fedez, si trovava al fianco del manager del suo collega, Tananai, quest’anno sul palco alla 72esima edizione. “Me l’ha detto in maniera terribile“, continua Fedez sul finale, chiedendosi: “perché attiro queste cattiverie?” Ancora pare non sia riuscito a darsi una vera spiegazione.