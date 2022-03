Laura Chiatti scoppia in lacrime di fronte a Silvia Toffanin: l’attrice ha trovato il coraggio di parlare del grave problema che l’affligge

Il pubblico italiano tornerà molto presto ad apprezzare Laura Chiatti sul grande schermo. La moglie di Marco Bocci, infatti, è tra i volti protagonisti della nuova miniserie promossa da Canale Cinque, dal titolo “Più forti del destino”.

Quattro imperdibili appuntamenti che trasporteranno i telespettatori nella Palermo di fine Ottocento, in cui i colpi di scena si susseguiranno in maniera tale da lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

La Chiatti, ospite dello scorso appuntamento di “Verissimo”, ha rilasciato una toccante intervista a Silvia Toffanin. Con l’occasione, l’attrice ha trovato il coraggio di parlare di una parte davvero intima di sé, che non era mai emersa fino a questo momento.

Laura Chiatti in lacrime da Silvia Toffanin: il problema che l’affligge si è aggravato

Intervistata da Silvia Toffanin, la moglie di Marco Bocci ha trovato la forza di parlare di un problema che, nel corso degli ultimi anni, si è ingigantito pericolosamente. Si tratta del vero e proprio massacro a cui il web sottopone in maniera incessante Laura Chiatti, per ragioni legate al suo aspetto fisico.

L’attrice, vittima di body shaming, viene infatti continuamente attaccata per la sua eccessiva magrezza, che molti utenti non hanno stentato a definire come la chiara testimonianza di un disturbo anoressico. Accuse, quelle dei followers, che hanno profondamente ferito la bellissima attrice, che a “Verissimo” si è letteralmente sfogata con la conduttrice Silvia Toffanin.

“Non capisco perché, se una donna vuole migliorarsi da un punto di vista fisico, debba essere denigrata“: queste le proteste della Chiatti, che durante l’intervista non è affatto riuscita a contenere le lacrime. Oppressa dalla situazione venutasi a creare, Laura non ha potuto trattenersi dal rimproverare gli haters: “l’anoressia non è un gioco, è una malattia. Io sto bene e sono in salute“.

Un momento a dir poco toccante, quello recentemente trasmesso a “Verissimo”, che ha contribuito a mettere in guardia i telespettatori in merito ad un problema estremamente diffuso: quello del body shaming. La Chiatti, che ne è l’esempio lampante, ha fornito una testimonianza davvero da brividi.