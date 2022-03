Sonia Bruganelli e la dichiarazione inaspettata: “Non lo rifarei mai”

Sonia Bruganelli spiazza tutti con un’inaspettata dichiarazione. “Non lo rifarei mai” ha detto. Scopriamo insieme a cosa si riferisce e cosa è accaduto

Sonia Bruganelli moglie del conduttore Paolo Bonolis, è reduce dell’esperienza fatta al Grande Fratello Vip nella sua sesta edizione. La Bruganelli ha svolto il ruolo di opinionista della casa più spiata del web e ora, a qualche tempo dalla fine, è pronta a fare i bilanci.

Sonia Bruganelli si racconta in un’intervista speciale a Super Guida Tv. Si è raccontata, ha parlato di sé e della sua carriera e soprattutto ha parlato di quella che è stata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, trasmissione di punta di Canale 5, facendone i bilanci e valutandone i pro e i contro.

Sonia Bruganelli dice addio al Grande Fratello Vip: “E’ stata un’esperienza impegnativa”

La moglie dell’amatissimo conduttore Paolo Bonolis, è stata una degli opinionisti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Si è fatta conoscere e amare dal pubblico. Hanno fatto molto parlare i suoi continui scontri con Adriana Volpe che, nonostante alcuni giorni di tregua, non sembrano ancora essere giunti al termine. La Bruganelli si è raccontata in una speciale intervista a Super Guida Tv, dove l’argomento principale è stata proprio la sua partecipazione al GF Vip nel ruolo di opinionista. Quando le è stato chiesto se tornerebbe a ripetere l’esperienza la risposta è stata decisa, la donna non ha avuto alcun dubbio nel dichiarare che tornerebbe come opinionista ma mai come concorrente. “E’ stata un’esperienza divertente ma impegnativa. Se fossi l’unica opinionista resterei anche per il prossimo anno“. Un cambio di rotta rispetto a poco tempo fa, quando la moglie di Bonolis non sembrava per nulla intenzionata a restare sulla poltrona rossa per la prossima edizione del reality. “Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista” ha continuato.

“Affermazioni fatte per essere corteggiata” avrebbe commentato Adriana Volpe in un’intervista, in risposta alla precedente decisione di Sonia di non prendere più parte al programma. Continuano le frecciatine tra le due. “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle” ha replicato per tutta risposta la Bruganelli.