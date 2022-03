Letizia di Spagna ha stupito con una decisione dal forte impatto con cui ha lanciato un segnala a tutto il mondo.

Icona di stile, sempre impeccabile in ogni occasione. Letizia di Spagna, ex giornalista, 49 anni, si è distinta nella casata reale spagnola con il suo temperamento e la sua eleganza. Ex giornalista, dal 2004 è sposata con il Re Felipe.

Anno dopo anno le sue apparizioni pubbliche hanno catturato l’attenzione mondiale. I suoi abbinamenti conquistano sempre tutti, tanto che è considerata un‘ispirazione in fatto di moda.

Da abiti dal valore incredibile, a capi vintage, spesso indossa quelli della suocera anche se tra le due i rapporti non sono proprio idilliaci, a quelli low cost è un esempio di eleganza assoluta. Negli tempi ha deciso di lasciare i capelli al naturale, tra ciocche grigie e bianche, rimanendo comunque raffinatissima.

Ma la Ortiz non usa la moda solo per esaltare il proprio fascino, ma anche per comunicare messaggi proprio come è avvenuto nella sua ultimo partecipazione a un evento ufficiale.

Letizia di Spagna, lancia un forte messaggio

Dopo il periodo di difficoltà vissuto in seguito alla positività al Covid del Re Felipe, guarito quest’ultimo, la coppia reale è tornata agli impegni in pubblico. Presenti alla consegna dei premi Belle Arti, in cui Letizia ha lasciato tutti senza fiato sfoggiando un abito fucsia, ha catalizzato l’attenzione in particolare durante un evento con Fundacion Mutua Madrilena, organizzazione volta ad aiutare le persone più svantaggiate.

Durante l’incontro la moglie del Re ha lasciato il segno con una scelta di stile dal forte impatto: ha indossato una camicia bianca dallo scolla a barco, impreziosita da due nappe e un ricamo molto particolare, che richiama la tradizione ucraina.

Vyshyvanka, termine che significa ricamo in ucraino, il nome di questo capo tipico dei costumi dal paese messo in ginocchio dal conflitto scoppiato da giorni contro la Russia.

Una scelta volta a comunicare il sostegno della reale nei confronti del popolo ucraino, nella speranza che si ristabilizzi la pace. La Ortiz non è l’unica Royal ad aver lanciato messaggi di solidarietà in questi giorni. Kate e William hanno condiviso su Twitter un pensiero nei confronti della nazione colpita dalla guerra a sostegno del suo governo.