“Miss Italia” 1993, da reginetta di bellezza a naufraga bis de “L’Isola dei famosi”. La riconoscete?

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1993

Il concorso di “Miss Italia” ha portato alla ribalta tante giovani donne che, con alterne fortune, hanno avuto le porte aperte dello show business. Non necessariamente le vincitrici sono divenute le più famose; anzi, molte di esse, dopo aver indossato coroncina e scettro, sono totalmete uscite dai radar.

Non è affatto il caso della trionfatrice dell’edizione del 1993: un’autentica bellezza che ancora oggi imperversa nei palinsesti televisivi. Le fasi finali della gara si svolsero a a Salsomaggiore Terme, divise in in due serate: il 3 e 4 settembre. La manifestazione venne condotta per il sesto anno consecutivo dal compianto Fabrizio Frizzi. Presidente della giuria fu l’attore Franco Nero. Tante polemiche colorarono l’elezione della nuova miss. Scopriamo il motivo.

“Miss Italia”, il concorso del 1993: chi vinse l’ambito titolo e che fine ha fatto oggi

VAI SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE CHI É “MISS ITALIA” 1993