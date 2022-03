Sangiovanni, l’ex fidanzata è il contrario di Giulia Stabile: il suo nome è…

Avete mai visto l’ex fidanzata del noto cantante italiano Sangiovanni? Esteticamente è l’opposto della sua attuale ragazza Giulia Stabile.

Sangiovanni deve la sua fama alla partecipazione al programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”: un talent show in cui il famoso diciannovenne trionfò nella sezione cantanti e si classificò secondo in tutta l’edizione generale.

Questa conosciutissima trasmissione televisiva si struttura come una scuola e si sviluppa in una serie di puntate in cui si va alla ricerca di talenti, con alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica.

E’ proprio qui che Giovanni Pietro Damian conobbe la sua attuale fidanzata Giulia Stabile, ovvero la fantastica ballerina che si piazzò prima alla ventesima edizione del programma, ottenendo la meritatissima vittoria dell’intera stagione.

I due sono sentimentalmente legati da un anno, ogni giorno più uniti che mai: la loro storia d’amore ha appassionato i fan di tutta Italia.

Fino a poco prima che l’amato diciannovenne entrasse a far parte della famosissima scuola, c’era in realtà un’altra ragazza affianco a lui: una ragazza che ispirò molte delle sue canzoni, ma con la quale è ormai finita da tempo.

Scopriamo insieme il nome di questa misteriosa ex fidanzata…

Sangiovanni, la fidanzata Giulia Stabile è molto diversa dalla sua ex: al cuor non si comanda!

Sangiovanni, nome d’arte che deriva dal suo viso da “santo” (come gli diceva spesso sua madre), sembra essere molto innamorato della bellissima Giulia Stabile, tanto da portare ogni giorno una collana con su scritto il suo nome, come abbiamo visto anche dalle sue straordinarie esibizioni al Festival di Sanremo.

Eppure la sua dolce metà è molto diversa fisicamente dalla sua ex, a cominciare dal colore dei capelli… ma qual è il suo nome? Conosciamola meglio…

La ragazza della sua precedente relazione si chiama Margherita Mirelli, ha diciannove anni e vive a Vicenza, città in cui conobbe l’artista.

La Stabile può stare però più che tranquilla: l’amore del cantante nei suoi confronti è evidente… nel suo cuore non c’è nessun’altra donna!