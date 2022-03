La meravigliosa conduttrice televisiva italiana Caterina Balivo è tornata a far parlare di sé con un post da infarto… si salvi chi può!

La strepitosa ex modella è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo IG post ha fatto esplodere il web intero!

Nell’immagine Caterina posa seduta su un terrazzo, con indosso un cappellino nero, una camicia variopinta ed un paio di pantaloni: l’assenza di qualsiasi tipologia di scarpe, mostra ai seguaci la sua impeccabile pedicure rossa… lo scatto è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione!

Nella foto la Balivo viene immortalata con le gambe accavallate, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera, la bocca socchiusa ed un’espressione piuttosto seria e grintosa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Una cosa è certa: la bella influencer sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Siete pronti a vedere il post più esplosivo che ci sia? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Caterina Balivo, un’esplosione di bellezza, classe ed eleganza… Un fan scrive: “Sei una divinità!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Affianco a Caterina vediamo un mazzo di tulipani arancioni ed un tavolino, con sopra due tazzine di caffè ed una moka… la didascalia del post è rivolta proprio a questo dettaglio: “Coffee break… come ho fatto a non amarlo fino ai 40?“.

Le sue foto sono diventate come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!

Il post è stato super apprezzato dalla sua community ed ha avuto innumerevoli visualizzazioni, svariate condivisioni, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Sei una divinità“; “Una favola come sempre”; “Sempre più bella” oppure “Quanto sei bona”.

Non c’è dubbio: la magnifica quarantaduenne non ne sbaglia una!

Oltre ad essere molto famosa nel mondo dello spettacolo e della televisione, la Balivo è anche super seguita sui social network: il suo profilo Instagram è arrivato a contare ormai più di 1,4 milioni di followers.