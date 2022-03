“Un Posto al Sole”, Jimmy lascia Napoli? Il bambino prende una decisione

Micaela e Manuela Cirillo sono tornate da Berlino solo pochi giorni fa, sconvolgendo tutti gli equilibri nella soap opera Un Posto al Sole

Manuela e Micaela Cirillo hanno portato una ventata d’aria fresca con il loro ritorno in Un Posto al Sole. Dopo anni trascorsi a Berlino, hanno deciso di rimettere piede a Palazzo Palladini per conoscere la loro nuova nipotina e anche per rivedere Jimmy, il bambino che Micaela e Niko hanno avuto insieme oramai quasi nove anni fa.

Micaela, dopo aver avuto questo figlio con Niko, è partita per Berlino per poter realizzare il suo sogno di diventare cantante. Non è stato facile per Jimmy crescere senza una madre, ma suo padre e tutta la sua famiglia si sono impegnati moltissimo per colmare questa assenza. A distanza di tutto questo tempo, però, Micaela ha deciso di riprendersi suo figlio.

Un Posto al Sole: la decisione di Jimmy

Micaela, dopo tutti questi anni, è tornata a Napoli con la pretesa di riprendersi Jimmy. Ovviamente, Niko ha completamente perso le staffe perché non può accettare di rinunciare a suo figlio dopo tutti questi anni in cui si è fatto in quattro per dargli una infanzia felice e dignitosa.

Niko, però non sa che questo cambio di rotta di Micaela è dipeso dal fatto che la ragazza ha scoperto a Berlino di avere un tumore alle ovaie e ha dovuto togliersi l’utero. Di conseguenza non potrà più avere figli.

Questa tragica notizia l’ha portata a rivalutare tutto, a mettere in discussione tutta la sua vita e soprattutto si è ricordata di avere un figlio e che Jimmy è l’unica occasione che ha per poter essere madre. Per questo motivo, ha preso la decisione di partire però solo con suo figlio.

Adesso tocca a Jimmy decidere cosa fare. Il bambino è molto combattuto e anche tentato dall’idea di condurre la vita incredibile di sua madre. Alla fine, però, rivelerà a suo padre di non avere alcuna intenzione di andare via da Napoli e di lasciare lui, la sua famiglia e i suoi cugini.