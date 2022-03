La splendida presentatrice televisiva italiana Roberta Morise ha sorpreso tutti con un nuovo IG post da paura: vediamolo insieme…

La bellissima ex modella è un vero schianto nell’ultimo video condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: il web è fuori controllo!

La breve ripresa inizia immortalando Roberta a figura intera, mentre si abbottona una camicia bianca, sotto alla quale non indossa i pantaloni: gli zoom si sono sprecati!

Dalla scollatura dell’indumento si intravede anche il reggiseno nero: sono troppi gli utenti che hanno provato a sbirciare…

Subito dopo la Morise ha mosso le spalle di scatto e, improvvisamente, sono apparse ai suoi piedi delle scarpe bianche con il tacco: il video – transition è piaciuto proprio a tutti!

I colpi di scena, però, non finiscono qui: a seguito di un altro suo movimento, l’outfit è totalmente cambiato, come per magia.

Il nuovo look comprende un corto vestitino arancione ed una cinta bianca portata in vita: questo abbinamento le dona moltissimo!

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Roberta Morise, gambe da ammirare: ecco il fisico che tutte vorrebbero…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Alla fine del video Roberta ha aggiunto un piccolo testo, nel quale scrive: “Orange is my happy color” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “L’arancione è il mio colore felice“).

Anche l’intera didascalia del post è stata dedicata al colore arancione: “Lisa Guerrini diceva che l’arancione è il colore più fiammeggiante del pianeta!”. Successivamente la Morise ha proseguito spiegando che l’arancione è il colore del fermento, dell’attesa di qualcosa di migliore, dell’energia e del calore: è un colore che non potrà mai trasmettere tranquillità o quiete e che spesso viene associato all’ambizione (nella sua accezione più pura) e alla volontà di affrontare le cose in un modo nuovo.

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Capolavoro“; “Gnoxxa stellare”; “Bomba calabrese” oppure “Il sorriso spontaneo fa sempre effetto”.

Una cosa è certa: la bella influencer sa sempre come rendere felici i suoi fans!