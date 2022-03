Dayane Mello, sorriso contagioso ed una blusa che si apre sul più bello: fascino a dismisura – FOTO

La modella brasiliana Dayane Mello sa sicuramente come farsi amare dal web. Tutte le attenzioni sono su di lei: sublime.

Dayane Mello la avevamo vista giorni fa insieme a Costantino Della Gherardesca. Le foto delle loro effusioni erano circolate subito in rete, un messaggio di affetto e amicizia che ha messo di buonumore il web, ed evitando per una volta pensieri negativi. I due appaiono ancora insieme sempre appiccicati e pronti per una nuova esperienza.

Di recente ospite a “Verissimo” ogni volta che c’è la Mello ogni momento diventa virale, la modella riesce sempre a ricevere larghi consensi. Sarà quel modo di fare, di dire quello che pensa che la rende speciale rispetto a tante altre sue colleghe. Una donna capace di provare ancora dei sentimenti sinceri ed emozionarsi.

Dayane Mello, la blusa cede e gli occhi si fermano lì

