Maria Pia Calzone, il primo piano dell’attrice incanta il web: fascino, intelligenza e bellezza si fondono in un unico post

Se la sua fama esplode con il ruolo di “Immacolata Savastano” nella serie tv “Gomorra” dal successo internazionale, la carriera di Maria Pia Calzone inizia molto prima. È con Lello Arena il debutto al cinema in “Chiari di luna” datato 1988, mentre ottiene importanti parti da protagonista dopo il 2000.

Una lunga gavetta che segna la maturità dell’attrice, la quale raggiunge l’apice della notorietà in un’età consapevole, per il destino inevitabile di un talento potentissimo. Intensa davanti alla cinepresa, è ormai inarrestabile professionalmente, riscontrando apprezzamento anche dal punto di vista umano.

Laureata in lettere con specializzazione in arte contemporanea, la cultura è un valore primario nella vita dell’attrice, che ama condividere sui social attraverso post di puntuale importanza. Dopo aver lanciato un messaggio toccante in occasione della Giornata internazionale della donna, torna ad emozionare il web con un dialogo che induce a riflettere.

Maria Pia Calzone, il messaggio dell’attrice

Maria Pia Calzone continua a condividere con i fan su Instagram pensieri e citazioni, per un’utilizzo dei social che non è mai solo effimero. Incanta gli utenti con la sua elegante bellezza, mescolando femminilità e fascino ad un’evidente carisma. Tutto questo e molto di più nel primo piano che posta, dove regala il suo sorriso agli utenti, che ne ammirano la sobrietà mai inosservata.

Un’attrice potente ed una donna autentica, queste le caratteristiche che colpiscono il suo amato pubblico, il quale ama seguirla anche per i suoi spunti. L’ultimo fonda le radici in un dialogo presente in uno dei film più celebri degli anni ’80, “La storia infinita“, diretto da Wolfgang Petersen dal romanzo di Michael Ende. Maria Pia Calzone rammenta l’avventurosa storia agli utenti, suscitando non poche emozioni.

Protagonisti dello scambio sono Atreyu e Gmork, che risulta quanto mai attuale. “Perché Phantàsia muore? – Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni: così il Nulla dilaga“, questa la conclusione del paragrafo che l’attrice riporta su Instagram, portando a galla riflessioni e ricordi.

Ma è impossibile per i followers dell’attrice non evidenziare il suo charme straordinario e ricercato, come esprimono nei commenti: “Che bella che sei, non c’è bisogno di aggiungere altro”, “Sempre affascinante”, “Meravigliosa”.