Fabrizio Frizzi e l’ultimo messaggio mandato al suo caro amico. Parole che restano nella mente e non se ne vanno

Fabrizio Frizzi è stato uno dei volti più amati della nostra televisione e anche se lui oggi non c’è più, il suo volto ed il suo sorriso gentile sono rimasti impressi in maniera indelebile, nella mente e nel cuore degli italiani. Il prossimo 26 marzo sarà il quarto anniversario della sua morte che ha lasciato tutti di stucco.

Frizzi era davvero una persona semplice e allo stesso tempo speciale. E proprio così è riuscito ad entrare nel cuore di tutti, colleghi e spettatori da casa che lo hanno sempre amato.

Tra i tanti, un suo vecchio amico lo ha voluto ricordare rivelando quale sono state le sue ultime parole prima di morire. Un messaggio che non si dimentica.

Fabrizio Frizzi e quell’ultimo messaggio: parole di ghiaccio

È Giancarlo Magalli che ha ricordato Fabrizio Frizzi un po’ di giorni fa a “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Il vigile romano prestato alla tv ha spiegato che il suo amico era una persona speciale, di quelle che non si dimenticano.

Proprio lui aveva parlato con Frizzi qualche giorno prima della sua morte ma di certo non si sarebbe mai aspettato che quelle sarebbero state le sue ultime parole. Un dolore troppo forte la sua perdita e quasi come a non voler rompere il legame, Magalli ha ammesso che quell’ultimo messaggio lo conserva gelosamente.

Alla domanda su come stava, Frizzi ha cercato di rassicurare il suo amico anche se le sue parole lasciavano intravedere un filo di paura. “Stanno guardando, spero vada meglio, spero di portare a casa la pellaccia…”.

Il conduttore ha spiegato che davanti alla notizia della morte di Fabrizio è rimasto malissimo. Le cose sono precipitate in fretta nonostante si pensasse che davvero la situazione potesse migliorare.

Su Frizzi Magalli è sicuro di una cosa: “Nessuno potrà mai avere una cattiva parola per Fabrizio” ha pecisato ricordando la sua anima gentile e dolce, sempre con il sorriso sulle labbra, affettuoso con tutti.