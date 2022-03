Federica Nargi, doppio look da favola: ma i fan guardano altro, esplosiva – FOTO

Federica Nargi lascia tutti senza parole, il doppio scatto sul web propone due look differenti ma l’attenzione si concentra su altri dettagli

Tutti in piedi per l’ennesimo capolavoro assoluto che ci regala Federica Nargi. La showgirl si conferma una delle bellezze più seducenti e amate dagli italiani, mostrando sprazzi di fascino davvero incontenibile.

Sono passati anni da quando incantava il pubblico di Striscia la Notizia con i suoi balletti, ma il suo seguito di ammiratori cresce sempre di più. La bellezza di Federica è con il tempo diventata iconica, al punto da restare immutata dopo il suo addio al programma. Anzi, appare sempre più affascinante e sensuale.

Su Instagram, la Nargi conta quasi quattro milioni di followers, numeri che spiegano bene quanto sia entrata nel cuore dei fan. Anche in questo 2022, ha già messo in mostra una interminabile serie di scatti destinati a passare alla leggenda, e non intende certo fermarsi.

Non c’è una sola immagine sul suo aggiornatissimo profilo social che non scateni una vera e propria ovazione. Il risultato, immancabilmente, è lo stesso anche questa volta, ma non c’erano dubbi. Quando parliamo di lei, è una vera e propria garanzia.

Federica Nargi, primo piano clamoroso e i fan in delirio: “Credo che nessuno abbia guardato i capelli”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

In questo caso, Federica chiede ‘consiglio’ ai suoi fan su quale sia il miglior look da adottare. Nello specifico, parliamo di un doppio differente taglio di capelli, prima più corti, che cadono poco oltre le spalle e poi più lunghi, a scendere quasi lungo tutto il busto.

La sua bellezza mozzafiato, in entrambi i casi, risalta in maniera devastante. E il primo piano è tale che sono in pochi, però, a concentrarsi sul taglio di capelli, per ammirare altro tipo di dettagli. Federica sfoggia un top semplicemente esplosivo, che mette in evidenza la sua scollatura esplosiva e che accende in un lampo la fantasia.

I like arrivano a pioggia, i commenti sono eloquenti: “Credo che nessuno abbia guardato i capelli“, scrive qualcuno. E altri rincarano la dose: “Fai come vuoi, sei fuori classifica“. Bellezza oltre ogni limite, capace di far sognare sempre ad occhi aperti.