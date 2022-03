Wanda Nara, il VIDEO che infiamma il web: “Fatti vedere un po’ di più”

Wanda Nara al massimo della sua sensualità anche in look casalingo e in un video di pochi secondi, il primo piano è davvero esplosivo

Le esibizioni di fascino inenarrabile sono ormai all’ordine del giorno con Wanda Nara. La splendida showgirl, modella e imprenditrice argentina regala sempre spettacolo sul suo aggiornatissimo profilo Instagram.

Sui social, Wanda è una celebrità assoluta, avvicinandosi ormai agli undici milioni e mezzo di followers. Famosissima soprattutto tra gli amanti del calcio, che anche in Italia non l’hanno mai dimenticata. Lady Icardi conta ancora adesso, tra i tifosi nostrani, tantissimi ammiratori.

Anche da quando l’attaccante argentino ha lasciato l’Inter volando al Psg e portando con sé la sua famiglia, ormai più di due anni fa, in molti continuano a seguire le gesta di lei sul web. Impossibile, del resto, togliersi una bellezza così prorompente dalla testa.

Wanda mantiene comunque un profondo legame con l’Italia. A Milano infatti ha ancora una casa dove di quando in quando, per qualche impegno e non solo, si reca. I tifosi delle squadre di Serie A sperano ancora di rivedere presto lei e l’attaccante, chissà che cosa ci riserverà il mercato nel prossimo futuro. Dopotutto, un addio al Psg, visto lo scarso utilizzo del giocatore, non è da escludere, anzi.

Wanda Nara, la scollatura vista così da vicino fa sognare ad occhi aperti: dolcezza e provocazione tutto in uno sguardo

Proprio a Milano, si è recata Wanda con sua figlia Francesca per una toccata e fuga di un paio di giorni. “Un viaggio noi due da sole, nella sua città preferita“, scrive, nella didascalia di un breve video che ha pubblicato.

Un momento davvero speciale tra madre e figlia, ma l’attenzione di tutti viene inevitabilmente calamitata dal primo piano di Wanda. Anche all’interno di casa sua, in un abbigliamento casual e comodo, è irresistibile. Sguardo accattivante e fisico esplosivo, con un top a dir poco incontenibile.

La vertiginosa scollatura di Wanda è uno dei cult su Instagram da sempre, anche questa volta strappa applausi e like come se niente fosse. Ma i fan non si accontentano e qualcuno chiede anche qualche immagine ancora più provocante. Visto ciò che spesso regala ai suoi ammiratori sul web, basta aspettare…