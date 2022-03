Una lunga conversazione coglie in fallo alcuni dei concorrenti al “GF Vip”. Ora si possono conoscere le reali somme dei loro guadagni.

Non è certo un mistero che per ciascun concorrente al reality Mediaset del “Grande Fratello Vip” sia predestinato un diverso budget settimanale. A rivelare inconsapevolmente alcuni dettagli sostanziali riguardo i loro compensi rispetto alla permanenza nella casa più seguita d’Italia sono stati alcuni dei suoi coinquilini durante la diretta nella giornata di oggi, mercoledì 9 marzo.

A cinque giorni dalla conclusione di quest’ultima edizione del “GF Vip”, grazie a una chiacchierata non passata inosservata ai telespettatori, l’ex vincitrice di “Miss Italia” nel 1999, la pugliese Manila Nazzaro, in compagnia una delle due sorelle Selassie rimaste in gara, Jessica, ha approfondito tale discorso, svelando infine le cifre inedite.

“GF Vip” svelate in diretta le cifre inedite: ecco quanto guadagnano i concorrenti

La prima a sbilanciarsi sulla fortuna di arrivare fino al montepremi finale, di 100mila euro, è stata proprio Jessica. La quale ha affermato, in prima istanza, di guadagnare “assolutamente meno” di quello che percepirebbe invece la sua amica di confidenze, Manila. Così come tanti altri personaggi che avrebbero fino a questo momento attraversato la Porta Rossa.

La principessina non nasconde dunque, né la sua posizione di svantaggio rispetto ad altri concorrenti, né tanto meno la sua intenzione a arrivare fino alla fine. “I soldi ci farebbero comodo anche per aiutare la nostra famiglia“, ha pertanto affermato Jessica. La risposta di Manila sarà altrettanto esaustiva. La soubrette comprenderà il suo pensiero, ma al contempo la inviterà a essere grata, trattandosi comunque di un buon “investimento”. E data anche la differenza che intercorrerebbe tra il suo ventennale passato di carriera nel mondo dello spettacolo, e il loro invece recente approdo dinanzi ai riflettori.

Pare, infatti, che ciascuna delle Selassie abbia percepito, assieme a vip come l’ex coinquilino Gianmaria Antinolfi, un totale di 5 mila euro a settimana. Un budget di certo inferiore rispetto al restante dei coinquilini in gara. Sebbene anche l’ammontare delle entrate per l’ex “Miss Italia”, come per Carmen Russo e Miriana Trevisan, sarebbe risultato ugualmente più basso, se messo a paragone con gli altri concorrenti. Con una vetta che sfiorerebbe i 7 mila euro.

Il massimo percepito da altre personalità di spicco sarebbe, infatti, di ben 15 mila euro a settimana. Fra queste rientrerebbe, in primis, l’attrice e soprano Katia Ricciarelli.