E’ definita la regina di Canale 5, i suoi programmi sono sempre un successo. Sembrerebbe, però, che la De Filippi sia pronta a cedere il testimone a una sua collega.

Maria De Filippi è uno dei volti più amati della televisione italiana. Con il suo modo personalissimo di condurre, è una vera e propria padrona di casa e ha uno stile tutto suo per entrare nelle dimore degli italiani.

La moglie di Maurizio Costanzo ha portato al successo diverse trasmissioni che oggi sono la punta di diamante di Canale 5, parliamo di ”Uomini e donne”, ”C’è posta per te”, ”Amici” e ”Tu sì que vales”, la maggior parte dei quali vanno in onda da oltre vent’anni, sempre con un grande seguito.

Dunque, gli anni passano ma Maria De Filippi non stanca mai.

Maria De Filippi cede il suo programma alla collega

Maria De Filippi, negli anni ha fondato la ”Fascino” una società di produzione televisiva insieme alla RTI e con la quale ha finanziato diversi programmi. Tra cui ricordiamo anche ”Temptation Island”, sempre targato Maria De Filippi.

Sulle reti Mediaset sta arrivando un’altra trasmissione da lei ideata, stiamo parlando di ‘‘Ultima fermata’‘ che andrà in onda a partire da mercoledì 23 marzo su Canale 5.

Come per ”Temptation Island” non sarà Queen Mary a presentarla ma verrà affidata a un’altra conduttrice.

”Ultima fermata” doveva già andare in onda nel 2017 e si ipotizzava che a guidare il reality sarebbe stato Stefano De Martino ma poi il progetto venne bloccato per il costo ritenuto eccessivo.

Tuttavia il programma slittò solamente e infatti ora è pronto per essere trasmesso. Negli ultimi giorni circolavano voci che vedevano alla conduzione Giulia De Lellis che si era già cimentata in un ruolo simile con ”Love island” su Real time. Invece, stando a quanto rivelato da Davide Di Maggio, il programma che aiuterà le coppie a superare un momento di crisi sarà affidato all’esperienza di Simona Ventura che ritornerà a Mediaset, ancora grazie a Maria De Filippi, dopo aver condotto ”Temptation Island Vip” nel 2018.

Manca solamente l’ufficialità anche se ormai è data per certa la sua conduzione.