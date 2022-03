Prelievo Bancomat, quando serve il Green Pass. Le nuove regole

Negli ultimi mesi sta circolando la notizia della necessità non solo da chi accede in Banca ma anche chi preleva allo sportello, di possedere un green pass. Sarà vero?

Con l’arrivo dell’obbligo del green pass base e rafforzato in molte delle attività che si svolgono nella vita di tutti i giorni, sono state attuate molte manifestazioni da parte di coloro che sin da subito si sono schierati dalla parte opposta.

Per entrare in alcuni dei negozi d’abbigliamento serve il Green pass, nei ristoranti, al cinema ed in tantissimi altri luoghi, ma per prelevare al Bancomat è necessario? Bisogna fare chiarezza su questa notizia che da qualche mese gira sul web, proprio perché visto che continuano a cambiare le regole da seguire, il popolo è giustamente confuso. Partiamo con il dire che il “Green pass base“ si ottiene una volta guariti dall‘infezione Covid, dopo aver conseguito la vaccinazione e dopo aver fatto un tampone con esito negativo. Il “Green pass rafforzato“ invece viene dato alla persona solo se guarita dal Covid o dopo aver fatto il ciclo di vaccinazione. L’interrogativo al quale rispondere e se è necessario per accedere alla banca e allo sportello per prelevare e se si, quale dei due serve.

Per prelevare al Bancomat, è necessario avere il Green pass? Ecco svelata la verità

Per accedere in Banca non è necessario essere in possesso del Green pass e a maggior ragione, non è obbligatorio avere la certificazione verde per poter usufruire del servizio Bancomat per strada proprio perché è posizionato nella parte all’aperto. Ma come mai è girata questa Fake News?

Molti degli autori che hanno fatto girare la notizia hanno spiegato che la diffusione dell’obbligo del Green pass per i servizi in Banca è stato esposto come messaggio d’avvertimento proprio perché si vociferava una notizia poco chiara, ovvero la minaccia di libertà legata al ritiro dei propri soldi dalla Banca. Una notizia che si è rivelata una bufala nel corso dei giorni, confermando invece che non serve nessuna certificazione verde per accedere al Bancomat. Ad ogni modo però, resta in vigore la legge che prevede l’obbligo di mostrare il proprio Green pass base e rafforzato in ancora molti luoghi in Italia.