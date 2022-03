Allarmanti le condizioni di una studentessa tredicenne. La giovanissima rischia la vita in aula per poi essere trasportata d’urgenza in ospedale.

Nella mattinata di ieri, 9 marzo 2022, una giovane studentessa di soli tredici anni è stata la protagonista di una lunga parentesi di puro terrore. Il personale didattico della scuola, frequentata dalla studentessa, pare abbia sin dai primi istanti compreso l’insorgere di una situazione alquanto anomala. Verificatasi all’interno dell’aula in cui si è presentato, sotto gli occhi dei presenti, l’increscioso episodio.

La tredicenne si trovava infatti, in quel momento, all’interno dell’istituto. Una scuola media situata nei pressi del comune di Reggio Emilia. La ragazza è stata innanzitutto preda di un preoccupante malore che avrebbe richiesto con immediatezza l’intervento di personale specializzato.

Rischia la vita a 13 anni, gravi le condizioni della studentessa

Dati i sintomi di un violento attacco epilettico, protrattosi sino all’arrivo dei primi aiuti all’interno della scuola, e verificatesi in quel momento, i professori hanno compreso la necessità di avvertire con prontezza i soccorsi. Il personale didattico, ignaro sino a quel momento della possibilità di un tale accadimento, ha provveduto dunque ad allertare il 118.

I soccorsi, dopo essere giunti sul posto, si sono accertati di verificare, quanto più possibile nei dettagli, quali fossero le condizioni della tredicenne. Per trasportarla con urgenza, poco minuti più tardi, presso il più vicino pronto soccorso. Ma, non essendo la struttura adatta a provvedere alla situazione, i sanitari hanno optato per l’aiuto di un elisoccorso direttamente dal centro ospedaliero.

Infine la giovanissima studentessa, grazie al tempestivo intervento dell’elisoccorso, quanto delle capacità del personale sanitario all’interno dell’ambulanza, ha dimostrato un lieve miglioramento.

Per poi essere trasportata, dal veicolo, presso l’Ospedale Maggiore di Parma. Lì, il personale ha potuto somministrare le ultime cure alla giovane paziente.