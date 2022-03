Charlene di Monaco rimane in Svizzera. Quello che succede qui nessuno lo avrebbe detto. Alberto ha preso tutte le precauzioni necessarie

Non si abbassano i riflettori su Charlene di Monaco, la moglie del principe Alberto che si trova in Svizzera ricoverata in una clinica per questioni di salute. Il vero motivo di questa sua lunga permanenza nella prestigiosa struttura non è mai stato spiegato. Si è sempre parlato del bisogno della principessa triste di un sostegno dopo i difficili mesi trascorsi in Sud Africa dove ha affrontato diverse operazioni.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web ci sarebbe la data per il ritorno di Charlene nel Principato. Si parla di fine maggio per il Gran Premio di Formula 1 che si tiene proprio a Montecarlo. Un evento di risonanza e al quale la moglie di Alberto non è mai mancata.

A parte questa buona notizia però, dalla clinica in Svizzera emergono dei particolari che fanno pensare. Perché avviene tutto questo?

Charlene di Monaco: le sue giornate in clinica

Secondo i ben informati le condizioni di Charlene di Monaco sarebbero buone, in netta ripresa rispetto ai mesi scorsi. Molti si chiedono dunque perché bisogna aspettare fino a maggio per il suo ritorno, perché questa necessità di tenerla ancora in clinica?

Proprio da qui emergono particolari che fanno riflettere. La moglie di Alberto, infatti, sarebbe guardata a vista e mai lasciata sola. In clinica sarebbe stata creata una piccola corte tutta per lei. Guardie del corpo davanti alla porta della sua stanza che la seguono ovunque lei vada, due dame di compagnia e l’impossibilità di stare con gli altri pazienti.

Insomma Charlene protetta ma anche isolata dal resto del mondo. Questo sarebbe stato il volere di Alberto che sta facendo in modo che la moglie non resti mai da sola, forse per paura che possa arrivare a qualche gesto poco felice.

Una sorta di piccola prigione per la donna che, invece, è sempre stata uno spirito libero. Su di lei ed i rapporti familiari i pettegolezzi poi si rincorrono. Se prima c’erano le tensioni con la cognata, Carolina, sorella di Alberto, adesso si parla della presenza di Nicole Coste, ex del marito che si starebbe trattenendo a Palazzo.

Charlene non ha pace e oltre alle sue condizioni di salute, deve affrontare continuamente anche i rumors su di lei e la sua famiglia.