Sara Croce, la sua vacanza in montagna regala visioni mozzafiato ai fan. La tutina aderente evidenzia ogni curva della modella: panorama ad alto tasso di sensualità

Affermatissima su Instagram, Sara Croce continua ad impressionare i fan, per un successo che non si arresta mai. Protagonista per avvenenza e fascino nel cast di “Avanti un Altro“, programma condotto da Paolo Bonolis, condivide sul profilo social ufficiale shooting mozzafiato e piccoli frammenti personali di vita quotidiana.

Non solo televisione per la modella, percorso che ha intrapreso dopo essersi classificata al quarto posto nel concorso di bellezza “Miss Italia“. Dopo aver sfilato per diversi brand importanti, esordisce sul piccolo schermo nel celebre ruolo di “Madre Natura” per il famoso programma “Ciao Darwin” nella sua ottava edizione.

E mentre la sua carriera prosegue su Canale 5 nell’irriverente game show di Mediaset, si afferma come influencer, con un numero di followers pari a un milione. Ogni post della showgirl è un colpo al cuore per gli utenti, che ricambiano con ammirazione e affetto. L’ultimo regalo in termini di scatti fotografici proviene da un’altezza di 3000 metri, ma ad attirare l’attenzione non è il panorama della montagna.

Sara Croce, una bellezza che oscura il paesaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce (@saracroce98)

Biondissima, occhi azzurri, forme strepitose e 180 centimetri di statuaria sensualità: Sara Croce è la dimostrazione dell’esistenza della perfezione. Una bellezza così lampante da sembrare il prodotto della mano di un’abile artista, ma gli scatti da lei postati non sono ritratti di fantasia, bensì vere e proprie constatazioni di una semplice verità: la sua irresistibile immagine.

Un manifesto che in questo caso condivide da una location speciale, a 3000 metri di altezza: Bormio. Da una lussuosa suite, con tanto di vetrata che diventa un belvedere sul meraviglioso sfondo delle montagne dell’alta Valtellina, la modella incanta e perturba gli utenti con la sua irresistibile fisicità.

Sfoggia una tutina aderente che ne disegna precisamente la favolosa silhouette, esibita in due differenti scatti ad alto tasso di sensualità. Il corpo scolpito di una moderna Venere, questo il contenuto delle immagini proposte da Sara Croce, che mandano in crisi il web.

E mentre si afferma grata della fortuna di ammirare tale paesaggio, i commenti dei followers concordano su un aspetto: è la sua bellezza il punto più panoramico: “Sei uno spettacolo”, “Non ci sono parole per descriverti”, “Sempre magnifica”.