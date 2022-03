Adriana Volpe per la semifinale del Grande Fratello Vip ha stupito i fan con un outfit strepitoso, mai vista così sensuale

Il “Grande Fratello vip” è giunto alla finale di questa strepitosa edizione che ha visto ancora una volta Alfonso Signorini alla conduzione, accompagnato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste.

L’ex conduttrice di “I fatti vostri” qualche anno fa ha partecipato al reality, conquistando l’affetto e la fiducia di molti telespettatori che l’avrebbero voluta vedere in finale. In attesa di scoprire chi vincerà, Adriana Volpe non ha perso occasione di condividere con i fan il suo outfit della penultima puntata del “Grande Fratello vip”, andata in onda il 10 marzo.

Adriana Volpe, lady pink tra classe ed eleganza – FOTO

Seguita da mezzo milione di follower, Adriana Volpe ha attirato l’attenzione dei fan pubblicando un post attraverso cui ha sfoggiato un look sensazionale. Per la semifinale del “Grande Fratello vip” ha indossato un vestito fuxia, lungo dallo spacco vertiginoso e una scollatura da urlo.

I capelli sciolti lisci e un trucco sobrio l’hanno resa ancora più sensuale e il suo sorriso irresistibile. Nel corso del reality si è fatta conoscere nel profondo e non si è mai tirata indietro, ha sempre cercato di dire la sua anche nelle situazioni più scomode.

Genuina, semplice, sempre sul pezzo, è così che si è contraddistinta dal resto ed è per questo che il pubblico la adora e vorrebbe rivederla su quella poltrona anche per la prossima edizione.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto al post come: “Sei sempre bellissima e unica” poi ancora “Hai un bel sorriso e mi piaci troppo, dopo il grande fratello che progetti hai? Perché mi mancherai assai”.

Sono in tanti a chiedersi se la Volpe ha già in mente altri lavori o sarà impegnata in altre collaborazioni. Per il momento, però, si gode gli ultimi giorni da opinionista e l’affetto dei telespettatori.

Il “Grande Fratello vip” è stato un lungo percorso dove la conduttrice ha scoperto il dietro le quinte del reality per la prima volta, visto che aveva già vissuto l’esperienza ma da concorrente.