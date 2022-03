Giulia Stabile conquista tutti, arriva l’annuncio del grande evento: c’è la data! – VIDEO

Il futuro della tv sarà ancora una volta nelle mani di Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione di “Amici”. Cosa accadrà a breve.

Nonostante fosse passato quasi un anno dall’ultima emozione che l’effervescente ballerina Giulia Stabile ci ha regalato sulla pista più famosa della Mediaset, il suo nome riecheggia ancora oggi in alto ai tabelloni della rete televisiva più ambita a livello nazionale.

Durante il cammino ad “Amici” ha incontrato diversi colleghi che con il loro spirito di generosità erano riusciti a dare una svolta decisiva e farle dimenticare un passato da cancellare velocemente dalla sua mente.

Come se non bastasse è arrivato anche l’amore a bussare alla sua porta. Sangiovanni è riuscito a conquistare il suo cuore e a scrivere una delle pagine più belle del programma.

La carta roteante finale del “Serale” ha visto i due fidanzatini abbracciarsi l’un l’altro e gioire come se avessero conquistato entrambi il trofeo.

Giulia Stabile torna lì dove è iniziato tutto: il VIDEO integrale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Per la ballerina più scoppiettante della tv, nata e cresciuta sotto gli insegnamenti di Maria De Filippi e i suoi giudici di “Amici” può gioire per il grande evento in programma tra breve.

Per Giulia Stabile, il talent show di Canale 5 evoca ricordi bellissimi. In questi anni la crescita professionale ha raggiunto livelli esponenziali. Un attestato di stima che vale la figura di protagonista della videoclip di presentazione del nuovo serale del palinsesto.

L’evento inizierà in data 19 Marzo 2022 e vedrà l’ultima vincitrice presiedere il palcoscenico con una delle sue danze ubriacanti. Le stesse che un anno fa fecero spalancare gli occhi di tutti dallo stupore, colpiti dalla bravura della ballerina.

Il “Serale” di Amici dunque sta per tornare e non ci sarà modo migliore per aprire i battenti e il sipario ai telespettatori, richiamando al trono di Maria De Filippi la bravissima Giulia, pronta a trasmettere agli appassionati adrenalina e coinvolgimento sin da subito.