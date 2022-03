Arisa, la confessione di Vito riaccende la passione: è stato inaspettato

Arisa e il ballerino Vito Coppola sembrerebbero aver confessato al pubblico l’inizio di una nuova relazione romantica.

I riflettori del gossip italiano si sono riaccesi su una delle coppie che ha conquistato il cuore del pubblico l’anno scorso. Parliamo di Arisa e Vito Coppola, ballerino di “Ballando con le Stelle”. I due si sono conosciuti proprio sul set del programma, al quale hanno partecipato in coppia: Arisa come studentessa di ballo, e Vito come maestro.

L’intesa tra i due è stata evidente fin da subito, e se all’inizio si pensava che fosse solo Arisa quella davvero innamorata, oggi sembrano essere arrivate conferme anche da parte del ballerino.

Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme, il ballerino confessa la verità

Dopo l’esperienza insieme a “Ballando con le Stelle” Arisa e Vito si sono separati per un po’. In realtà non sappiamo se abbiano continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere e in che modo, ma oggi i due si sono incontrati di nuovo sul set de “Il Cantante Mascherato”. In passato Arisa aveva già parlato pubblicamente della relazione con il ballerino, ammettendo che fosse effettivamente successo ‘qualcosa’ dietro le quinte di Ballando, ma poi non se ne era saputo più niente. Oggi, intervistato da Novella 2000, è stato Vito a decidere di raccontare i dettagli di una relazione un po’ fuori dagli schemi.

Sia Arisa che Vito Coppola hanno concluso da poco tempo due relazioni molto lunghe ed importanti, ed è probabilmente questo il motivo per cui oggi hanno deciso di fare le cose con calma. “Siamo spontanei e facciamo quello che ci sentiamo di fare”, ha raccontato il ballerino al pubblico. Arisa vive a Milano, mentre lui è rimasto a Roma. “Il nostro non è un rapporto comune”, raccontano, ma sembra che Coppola stia già cercando una casa a Milano. Insomma, sicuramente le relazioni passate di entrambi hanno lasciato segni indelebili sui cuori dei due, ma sembra proprio che una nuova storia d’amore stia nascendo piano piano.