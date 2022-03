Letizia di Spagna nel mirino, la scelta fa discutere: svista clamorosa

Una decisione di Letizia di Spagna ha fatto discutere. Si tratta di una scelta inusuale che ha portato a critiche nei confronti della Royal.

Regina di stile, dall’eleganza impeccabile. Letizia di Spagna è nota per il suo gusto in fatto di moda e per i suoi modi fare sempre perfetti. Tuttavia una decisione inusuale ha fatto discutere, facendola finire nel mirino.

La Regina consorte, legata a Felipe di Spagna dal 2004, è sempre sotto i riflettori con una quotidianità costellata di impegni ufficiali. Dopo che il marito è guarito dal Covid, la coppia è tornata alla sua agenda prendendo parte di recente a diversi eventi.

Dalla consegna del Premio alle Belle Arti a Pamplona, occasione in cui ha incantato tutti sfoggiando un abito fucsia, ha poi catalizzato l’attenzione con un altro outfit. L’ex giornalista ha indossato una camicia ricamata, richiamo del tradizionale costume ucraino: un forte messaggio in solidarietà della popolazione del paese attaccato dalla Russia.

A queste scelte di stile, se ne aggiunge una che sta facendo discutere, in particolare un dettaglio indossato dalla reale in occasione dell’inaugurazione del Tour del Talento, svolto a Malaga.

Letizia di Spagna: la decisione fa discutere

Questa volta una scelta in fatto di moda di Letizia di Spagna non ha riscontrato il consenso di tutti. Se l’ex giornalista è considerata un’icona, i cui look sono spesso ispirazioni intramontabili, l’ultimo outfit sfoggiato a Malaga durante il Tour del Talento ha fatto discutere.

Il look è composto da un abito firmato dal fashion designer Galcon Studio: realizzato in maglia, sui toni del blu, è impreziosito da un ricamo floreale bianco. Lungo sopra il polpaccio, dalle maniche a tre quarti, l’ha abbinato a una mini bag.

Tuttavia a destare perplessità il dettaglio della cintura indossata: seppur sia un modello molto chic, sottilissimo, questo divide il fiore raffigurato nell’abito, oltre che spezzare la figura. Il look ha così spaccato il pubblico in due: tra cui non ha approvato questa scelta, chi comunque nel complesso ne ha invece apprezzato l’eleganza.

Intanto la moglie di Felipe ha preso parte al concerto dedicato alle vittime del terrorismo, a seguito degli attentati avvenuti a Madrid nel 2004, in scena ogni 10 marzo: per la prima volta ha preso parte da sola all’evento in quanto il marito era impegnato in altri viaggi istituzionali.