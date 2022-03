Beatrice Borromeo, l’amore più grande: passione in comune con Charlotte Casiraghi. E il suo uomo?

Beatrice Borromeo ha una passione a cui non riesce a resistere: questo amore è condiviso anche da Charlotte Casiraghi.

Icone di stile senza tempo, fascino ed eleganza impeccabile. Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi sono accomunate da una passione particolare. Entrambe amanti della moda, si sono contraddistinte in questo settore collaborando con le Maison più importanti al mondo.

Di recente la sorella di Pier Casiraghi ha incantato il pubblico, sfilando a cavallo nell’ambito del fashion show di Chanel, mentre la moglie sfoggiando un completo giacca e gonna bianco firmato Dior alle sfilate dell’alta moda a Parigi, lasciando il segno.

Una bionda, l’altra mora, entrambe sono sempre perfette, catalizzando il mondo con i loro look da principesse a cui non manca un tocco di glamour. Apparse in diverse occasioni una al fianco dell’altra, le due reali monegasche sono considerate un’ispirazione in fatto di moda, anche se è Beatrice ad aver conquistato il titolo di Royal più chic d’Europa.

Sposata dal 2015 con il fratello di Charlotte, già prima era conosciuta al grande pubblico: nell’adolescenza ha calcato importanti passerelle per poi affermarsi nel mondo del giornalismo. Dopo l’incontro con Pier la sua vita si è trasformata: oggi è testimonial di importanti brand e mamma di tre figli.

Beatrice Borromeo: la passione in comune con Charlotte Casiraghi

Stupende in ogni occasione, Beatrice e Charlotte hanno una particolare passione in comune in fatto di moda. Si tratta degli occhiali da sole, accessorio a cui le reali monegasche non rinunciano mai.

Se la moglie di Pier ama i modelli dello stile retrò, la sorella predilige quelli più glamour, al passo con le tendenze. Nelle loro innumerevoli apparizioni pubbliche spesso li indossando dando un tocco di stile ai loro look: non mancano situazioni in cui si sono mostrate entrambe abbinandoli a uno chignon improvvisato, mostrando un perfetto stile parisienne.

Sulla pagina Twitter della giornalista, è apparso di recente uno scatto durante un soggiorno montano mentre è immersa nella lettura di un romanzo di Silvia Truzzi. Baciata dal sole non ha potuto fare a meno di questo accessorio: indossato sulla testa come un cerchietto, ha scelto un modello maculato super chic.