Fedez e Achille Lauro ai ferri corti. L’amicizia tra i due arrivata al capolinea: i motivi

Il duo che insieme a Orietta Berti ci ha accompagnato per tutta l’estate del 2021 con il tormentone ”Mille” si sarebbe dissolto. I motivi.

Fedez e Achille Lauro sembravano essere diventati il nuovo duo pronto a sfornare tormentoni estivi come in precedenza era già successo con il rapper milanese e il collega e amico J-Ax.

Stando alle indiscrezioni, l’epilogo sarebbe stato più o meno lo stesso. Anzi, è durata ancora meno la liaison artistica tra i due cantanti.

Il milanese e il romano avevano stretto il loro legame in seguito al ”Festival di Sanremo” nel 2021 quando Fedez partecipò come concorrente classificandosi secondo, in coppia con Francesca Michelin e alle spalle dei Maneskin mentre Achille Lauro era l’ospite d’onore di quell’edizione.

Nello stesso anno partecipò alla kermesse canora anche Orietta Berti che i due amici scelsero come voce femminile per interpretare insieme a loro il brano che scrissero e che diventò un vero e proprio tormentone estivo.

I motivi della rottura tra Fedez e Achille Lauro

Stando alle voci che stanno circolando insistentemente nelle ultime ore, i rapporti tra Fedez e Achille Lauro si sarebbero incrinati talmente tanto che ora i due neanche si salutano.

Il rapper milanese non è nuovo a questo tipo di situazioni, infatti già in passato aveva rotto il suo idillio artistico con J-Ax e Rovazzi che erano diventati i suoi migliori amici.

Fedez non ha mai nascosto le sue difficoltà relazionali, a differenza di sua moglie Chiara Ferragni che ama circondarsi di persone e che mantiene ancora oggi amicizie storiche che vanno avanti da anni.

Ma cosa è successo tra Achille Lauro e Fedez?

Questo ancora non è noto saperlo, tuttavia è stato impossibile non notare tra i presenti il fatto che non si siano salutati per tutto il corso dell’evento a cui hanno preso parte entrambi. Stiamo parlando della sfilata di ”Gucci”.

Stando a quanto riferito dai ben informati non si sarebbero avvicinati, piuttosto ignorati tutto il tempo. Possibile che non si siano accorti l’uno della presenza dell’altro o che si siano salutati solamente a inizio o fine serata. Però, suona strano che con l’amicizia che li legava non si siano ritagliati neanche un momento da trascorrere insieme.