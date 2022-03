Silvia Toffanin fotografata in compagnia dei figli a Portofino, con loro anche un nuovo amico speciale: i giornalisti spiegano tutto.

Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin appaiono raramente in pubblico in compagnia dei figli, probabilmente per proteggerli dal gossip quotidiano che non aspetta altro che poter aprire le fauci sui bambini dei vip. Qualche giorno fa, però, la famiglia è stata vista trascorrere insieme una giornata di sole.

Silvia Toffanin e Berlusconi hanno deciso di portare i figli a Portofino, località ligure abituata ad accogliere vip e celebrità da tutto il mondo. I paparazzi di Chi, la famosissima rivista di Alfonso Signorini, non hanno perso occasione di scattare qualche foto alla famiglia. Le immagini ritraggono i quattro impegnati a scattarsi selfie e a pranzare in riva al mare, godendosi la meravigliosa aria ligure e la splendida giornata di sole.

Silvia Toffanin a Portofino con i figli, con loro c’è anche un nuovo amico

Gli scatti di Silvia Toffanin e Berlusconi, a Portofino con i figli, sono state pubblicati pochi giorni dopo sulla rivista Chi. Alfonso Signorini ha deciso di non rispettare più di tanto la privacy dei bambini e ha fotografato anche loro, in compagnia dei genitori e del nuovo cagnolino Peluche. La storia dell’animale è romantica, certo, ma anche inusuale: Silvia lo ha preso da Striscia la Notizia, programma satirico abituato ad usare cuccioli di cane come mascotte. Nessuno sa che fine fanno gli animali dopo essere usati e abbandonati dal programma, ma la Toffanin ha deciso di portarne uno a casa sua come regalo per i suoi bambini.

“Prima del commiato dal pubblico di Striscia la Notizia Silvia ha chiesto solo una cosa: di poter portare con sé il cagnolino che l’amico Greggio le aveva fatto trovare come portafortuna sul bancone la sera dell’esordio. ‘Lo posso regalare ai miei bambini?’ ha chiesto” si legge sul settimanale Chi. Da quel momento in poi il cane è entrato a far parte della famiglia Berlusconi-Toffanin, e i bambini sembrano essere più felici che mai. “Quando Silvia è entrata in casa con Peluche la piccola Sofia Valentina aveva negli occhi la felicità: da quel momento non si è più separata da lui” raccontano i giornalisti.