Rivelate ora, con largo anticipo e per la gioia dei suoi fan, le identità finora segrete dei giudici al prossimo serale di “Amici – di Maria De Filippi”.

A dieci giorni dall’inizio della tanto attesa serie di appuntamenti conclusivi, con il talent show di “Amici – di Maria De Filippi“, giunge finalmente la risposta che ciascuno dei suoi fedeli telespettatori stava aspettando. La definitiva identità dei giudici è stata resa ufficiale in queste ore.

A partire da sabato 19 marzo sul quinto canale Mediaset inizierà il primo appuntamento serale in prima serata. E, al fianco di alcune storiche personalità del format, si presenteranno altrettanti volti amati del piccolo schermo. Scopriamo ora di chi si tratta.

“Amici” i giudici per l’inizio del serale: svelata la loro identità con anticipo, i nomi

I nomi di coloro che, all’interno della giuria, presiederanno alle esibizioni dei finalisti in gara sono stati appena rivelati con ufficialità dall’accurata lente di Dagospia.

Da una parte, le tre coppie fisse di insegnanti saranno formante dagli insegnanti Rudy Zerby e Alessandra Celentano, da Lorella Cuccarini e la coreografa Veronica Peparini, e infine da Raimondo Todaro e l’opinionista toscana Anna Pettinelli. Quest’ultimi avranno il compito di rappresentare le squadre venutesi a formare al termine di quest’edizione.

Mentre, al loro seguito, si presenterà un’altra prorompente squadra. Dagospia ha informato i telespettatori che per quest’anno verra confermata la precedente scelta di giuria. Ovvero, si lascia campo libero al team composto dallo showman partenopeo, ora favorita preda del gossip sulle alture italiane al fianco di Belen Rodriguez, Stefano De Martino. Poi, in seconda battuta, al giovane artista canoro e musicista Stash Fiordispino. E, per concludere, al noto gentleman Emanuele Filiberto di Savoia.

In ultimis, si ricorda al pubblico di Canale 5, quali sono alcuni degli allievi rimasti all’interno della trasmissione. E che dunque avranno la possibilità di partecipare attivamente alla conclusione del talent. Se tra i possibili vincitori di quest’anno pare in vetta ci siano i nomi di Sissi, Alex e Lda e Luigi. A fare compagnia alle prime quattro preferenze vi saranno anche Alice, Michele, Gio Montana, Serena, Leonardo e molti altri.