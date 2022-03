“Il Paradiso delle Signore”, Vittorio Conti diventa papà? Tutta la verità!

Il Paradiso delle Signore si prepara a dei grandi cambiamenti: qualcosa potrebbe stravolgere completamente la vita di Vittorio Conti

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più seguita della televisione italiana da oramai diversi anni. Le donne dell’atelier hanno conquistato il cuore dei telespettatori che, da molto tempo, seguono le loro vicende tutti i giorni su Rai Uno, alle 15:55. A parte le famose “signore”, ci sono anche molti uomini che in tutto questo tempo sono riusciti a conquistare il pubblico.

Parliamo un attimo delle anticipazioni che sono state rivelate. Tina era tornata da Londra, da sola. In un primo momento, non aveva voluto spiegare i motivi dell’assenza di Sandra, ma alla fine quando si è sentita messa alle strette ha confessato tutto: i due si sono lasciati. E, dietro alla loro separazione, c’è il tradimento del Recalcati.

Il Paradiso delle Signore: grandi novità per Vittorio Conte

In ogni caso, la verità potrebbe essere diversa da quello che pensiamo: non solo lui è stato infedele, ma la persona con cui ha avuto una notte di passione si tratta della cantante. Sandro aveva rimesso piede a Milano: e se alla fine le ha spezzato il cuore?

Intanto non è finita qui. Tina e Sandro sono ritornati insieme e hanno deciso di andare ancora una volta in Inghilterra, a Londra. Vittorio ha accettato il fatto che siano tornati insieme, ha supportato la loro partenza e ha anche supportato il loro amore fin dall’inizio. In ogni caso, pare proprio che la loro situazione potrebbe prendere una piega troppo inaspettata.

Pare che Tina infatti aspetti un figlio e non da suo marito, ma dal direttore del grande magazzino. Se così fosse, questo significherebbe che Vittorio Conti sta per diventare padre. Un colpo di scena che cambierebbe completamente la fiction.

Nel frattempo, i telespettatori sono con il fiato sospeso per quello che sta succedendo tra Gloria e Stefania. Al momento, è questa la storia che sta appassionando tantissimo i telespettatori. Stefania, infatti, non sta vivendo affatto un momento facile dopo quello che ha scoperto.