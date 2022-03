Soleil Sorge sotto la doccia: uno spettacolo cosi non si è mai visto: “Epica…” FOTO

Non si può negare che Soleil sia stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Il pubblico si è ben diviso durante il percorso di Soleil in questi mesi nella casa: c’è chi la sostiene a spada tratta e chi ha festeggiato quando è stata eliminata a pochi passi dalla finale.

Quasi tutte le puntate da Settembre ad oggi, hanno avuto clip con Solei e Alex come protagonisti, la loro amicizia “artistica“ ha fatto molto parlare il web ed i programmi che seguono il GF durante i mesi. La personalità di Soleil è più volte venuta fuori ed i suoi modi diretti, forse anche troppo, hanno fatto sì che non tutto il pubblico italiano la volesse nella casa. C’è chi ha scritto, dopo la sua eliminazione, che se fino ad ora era ancora una concorrente è stato solo per volere di Sonia Bruganelli, colei che da quando è stato possibile, l’ha sempre resa immune prima delle famose nomination. Ad ogni modo, a pochi passi dalla finalissima, Soleil è ufficialmente fuori dalla casa del grande fratello.

Solei Sorge fuori dalla casa a pochi passi dalla finale, quale programma la attende?

Ancor prima della sua uscita, è partita la programmazione per la nuova edizione della Pupa ed il Secchione che quest’anno ha come conduttrice Barbara D’Urso. Tra gli opinionisti che affiancheranno Barbara, sono stati confermati due nomi: Nicola Savino e Federico Fashion Style.

C’è chi ha più volte detto che pare ci sia anche una terza opinionista, parlando proprio di Soleil Sorge. Più volte è stata ripetuta questa cosa e molti sul web, hanno anche scritto che la sua eliminazione dalla casa è stata programmata a tavolino proprio perché si sarebbe dovuta preparare a questa nuova esperienza. Ora che Soleil è uscita, potremmo capire se davvero è lei la terza opinionista della Pupa ed il Secchione, consapevoli ora dopo averla conosciuta per tutti questi mesi, che non risparmierà in caso di partecipazione al programma, nessun pensiero aspro nei confronti dei concorrenti, ma è forse questo che fa di lei una ragazza particolare dalle altre? A voi il giudizio.