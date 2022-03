“Festival di Sanremo 1994”, che spettacolo! Un’esplosione di super star

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 1994

Il 44esima edizione del Festival di Sanremo si svolse dal 23 al 26 febbraio 1994 nella consueta cornice del Teatro Ariston. Il mitico Pippo Baudo tornò alla conduzione della kermesse per il terzo anno consecutivo prendendo, questa volta, anche le redini della direzione artistica. A fargli compagnia sul palco nelle vesti di co-presentatrici furono scelte la cantante Anna Oxa e la modella Cannelle (conosciuta in Italia per il famoso spot delle caramelle Morositas).

Trionfò il cantautore Aleandro Baldi con il brano “Passerà”, scritto dallo stesso Baldi con Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani. L’artista toscano aveva già vinto la sezione Novità due anni prima in tandem con Francesca Alotta grazie alla celebre canzone “Non amarmi”. Non vedente dalla nascita, una coincidenza particolare lo associa al vincitore della medesima categoria nell’edizione 1994.

“Festival di Sanremo 1994″: tra le Nuove proposte è emerso una super star

