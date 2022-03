Justine Mattera ha emozionato i fan condividendo un momento travolgente: al fianco di una persona speciale si è bellissima.

Forti le emozioni che si leggono negli occhi di Justine Mattera. La showgirl statunitense, naturalizzata italiana, torna a stupire il pubblico condividendo sui social attimi travolgenti.

50 anni, al suo fianco una persona speciale con cui si è ritratta molto complice, formando un duo magnetico.

I suoi 515 mila follower di Instagram sono rimasti senza fiato davanti a tanto fascino: anche questa volta ha mandato in tilt il social come ogni volta. Il suo feed è infatti una collezione di scatti da infarto, accomunati dalla sua bellezza stratosferica, invariata nel tempo, tanto che per lei l’orologio sembra essersi fermato.

Showgirl, modella, attrice, conduttrice, mamma, sportiva, è considerata da sempre una sosia di Marilyn Monroe. I suoi occhioni azzurri e i suoi lineamenti angelici hanno conquisto intere generazioni: a tutto questo si aggiunge il suo fisico incredibile frutto dei suoi costanti allenamenti.

Negli ultimi anni si è infatti sempre più appassionata di nuoto, ciclismo e corsa, condividendo spesso momenti dai suoi allenamenti. A questi si aggiungono nuovi attimi emozionanti, ma questa volta vissuti negli studi televisivi con una persona speciale.

Justine Mattera, bellissima per il momento più speciale, i fan sognano

