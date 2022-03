GUERRA

Arisa direttamente da Pechino fa impazzire tutti. Tubino strettissimo e tacchi super. Lei è regina di simpatia e sensualità

Grande assente ieri sera a “Il Cantante Mascherato” Arisa. La cantante non era come di consueto tra gli investigatori del programma del venerdì sera di Milly Carlucci. Al suo posto è arrivata Iva Zanicchi che già nelle scorse settimane aveva sostituito Francesco Facchinetti positivo al Covid. Ma cosa è successo alla cantante? Perché questa assenza improvvisa?

Arisa non è in Italia in questi giorni. È volata dall’altra parte del mondo per esibirsi. Si trova precisamente a Pechino per cantare per la chiusura delle Olimpiadi invernali che si svolgono in Cina.

Ne ha dato un piccolo assaggio nelle sue Instagram Stories anche se il suo pubblico l’acclama e non vede l’ora di rivederla a “Il Cantante Mascherato” dove la sua schiettezza ed ironia hanno come sempre conquistato tutti.

Proprio oggi il post direttamente da Pechino che sta facendo impazzire i social. La cantante lucana in tutta la sua bellezza e sensualità fa girare la testa.

Arisa, dalla Cina con furore: fisico al top. Le FOTO

