Eleonora Incardona ha pubblicato una fotografia fantastica sul suo profilo di Instagram: la bella influencer sfodera una scollatura estrema.

Eleonora Incardona continua a stregare il web a suon di contenuti esplosivi: la ragazza sa sempre come impressionare il suo pubblico e ama mettere in mostra tutta la sua bellezza e il suo incredibile corpo. La siciliana è subito diventata una star dei social network: difficile passare inosservati con un fisico così.

La storica ex di Diletta Leotta (è stata la fidanzata di Mirko Manola, fratellastro della giornalista di Dazn) spopola ogni giorno: i suoi contenuti sono a dir poco sbalorditivi. La nativa di Ragusa prende parte spesso e volentieri a programmi sportivi e gioca a golf. Questa sera, la ragazza ha lasciato a bocca aperta tutto il suo pubblico piazzando sui social network una fotografia illegale.

Eleonora Incardona, la scollatura è estrema: tutto in mostra

Eleonora, questa volta, ha superato tutti i limiti pubblicando online una fotografia in cui esibisce una scollatura estrema. La classe 1991 indossa una magliettina che fa una fatica esagerata nel contenere il suo mostruoso décolleté. Il davanzale della siciliana è in bella mostra a fa sbarrare gli occhi dei followers e degli ammiratori.

La Incardona sta facendo un meraviglioso tour in America. Dopo New York, Miami e Los Angeles, la nativa di Ragusa si è spostata in Messico. Stando a quanto si legge nella descrizione dell’immagine pubblicata oggi, la 31enne si trova a Los Cabos. Nella foto in questione, è possibile notare sul tavolo pietanze tipiche messicane. Le attenzioni degli utenti, in ogni modo, vengono velocemente catturate dalle forme della bellissima Eleonora che stanno per implodere. “Fajitas y margaritas“, ha scritto in didascalia svelando a tutti quello che sta per assaggiare nel locale. “Quanta salute”, ha scherzato un utente tra i commenti riferendosi alla bontà delle curve della ragazza.