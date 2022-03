Stefano De Martino: su di lui le parole che nessuno avrebbe mai immaginato. Svelata la vera personalità dell’ex ballerino

Stefano De Martino negli ultimi mesi non ha pace. Da quando la sua ex moglie, Belen Rodriguez si è separata dal padre della sua secondogenita Luna Marì, il gossip si è scatenato su di lui. Tutti ormai parlano di un ritorno di fiamma, Stefano e Belen, pizzicati più volte insieme, non si sbilanciano ma l’evidenza parla chiaro.

Nel mentre Stefano vive un momento brillante della sua carriera. In onda con “Stasera tutto è possibile”, sarà di nuovo anche giudice nel serale di “Amici di Maria de Filippi”. Si sa, quando Maria chiama non si può dire di no.

Una scelta questa che avrebbe fatto innervosire non poco la Rai che avrebbe voluto De Martino anche al timone di “Made in Sud” ma che per dire sì alla De Filippi, il presentatore avrebbe rifiutato la riconferma.

Ora su di lui parla una persona che ha imparato a conoscerlo e che forse nessuno avrebbe mai detto. Vediamo di chi si tratta e qual è la sua verità.

Stefano De Martino: su di lui le parole rivelatrici

“È un ragazzo meraviglioso, che si mette sempre in discussione” queste le belle parole usate al settinalae Vero per descrivere Stefano De Martino oltre i riflettori ed il gossip che lo assedia da mesi.

A pronunciarle è un uomo che ha imparato a conoscere l’ex marito di Belen molto a fondo per motivi di lavoro. Si tratta di Biagio Izzo, il comico napoletano che lo ha affiancato prima a “Made in Sud” poi a “Stasera tutto è possibile” componendo insieme all’ex ballerino e a Francesco Paolantoni un trio inaspettato ma super.

I tre, infatti, hanno portato in scena, nel corso dell’estate, anche uno spettacolo teatrale. Biagio Izzo ha spiegato che Stefano è un giovane che sa chiedere aiuto e riconosce quando ce n’è bisogno, cosa veramente rara oggi.

Insomma una descrizione sincera quella fatta da Izzo che ha imparato a conoscerlo giorno dopo giorno, riscoprendo con Stefano un feeling artistico molto forte e creando con lui un rapporto non solo di stima reciproca ma anche di profonda amicizia.