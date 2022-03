Ripartirà a breve la nuova edizione del programma di Canale 5, l’Isola del Famosi. Anche questa volta a condurre ci sarà Ilary Blasi. Spunta però una novità inaspettata che riguarda la possibile presenza di Andreas Muller all’interno del programma

C’è grande attesa per la nuova partenza de L’Isola dei Famosi. La nuova edizione andrà in onda su Canale 5, dopo la conclusione del Grande Fratello. C’è molta aspettativa quindi per questa nuova stagione e il pubblico non vede l’ora di conoscere i nomi dei nuovi naufraghi.

Nel frattempo emergono i primi retroscena e le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti al programma, anche dentro lo studio. Potrebbe essere presente quest’anno il ballerino Andreas Muller che, con un ambiguo post su Instagram, ha in parte confermato la sua partecipazione alla trasmissione, senza però dirlo in maniera esplicita. La cosa ha fatto aumentare ancora di più la curiosità del pubblico.

Andreas Muller a L’Isola dei Famosi, ecco tutta la verità

Nelle ultime ore, sul profilo social del ballerino, è stato pubblicato un post alquanto insolito. La foto ritrae Andreas con una barba mai vista prima, ed è accompagnato da una didascalia che lascia ben intendere, senza però rivelare troppo, una sua probabile partecipazione al programma. “L’anno scorso ero in “ballo” per partecipare a “l’isola dei Famosi” in qualità di naufrago, poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare in qualità di inviato. E niente, stamattina mi sentivo nel mood”. Questo quanto scritto dal fidanzato dell’insegnante di danza di Amici, Veronica Peparini.

Cosa avrà voluto dire Andreas con queste parole? Vedremo davvero il bel ballerino nel ruolo di inviato sull’Isola? Forse il nuovo look adottato da Muller è creato ad hoc per calarsi meglio nella parte. L’anno scorso si vociferava di una trattativa in corso tra lui e la conduttrice Ilary Blasi, riguardante proprio la sua partecipazione, però la cosa non è poi andata in porto. Forse quest’anno potrebbe essere la volta buona. Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima puntata del programma, in onda il 21 marzo su Canale 5.