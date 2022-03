Silvia Toffanin a “Verissimo”, davanti alla sua ospite, ammette di essere stata “colpita” dalla sua scelta. Tutta la verità

Una nuova puntata di “Verissimo” quella di oggi, in onda su Canale 5, che si è aperta nel segno della musica. È Francesca Michielin che al piano ha regalato a tutti i telespettatori del longevo programma condotto da Silvia Toffanin, un magico mix delle sue canzoni più famose.

Voce e piano per un momento emozionate che è piaciuto molto alla padrona di casa. Proprio Lady Berlusconi ha dichiarato, senza remore, di apprezzare moltissimo la giovane ma talentuosa artista che compie 10 anni di carriera.

Non solo cantante, compositrice e musicista ma da poco anche dottoressa (si è laureata al conservatorio). E come se tutto questo non bastasse adesso Francesca esordisce anche con il suo primo romanzo “Il cuore è un organo”.

Silvia Toffanin e la scelta di Francesca Michielin: “Mi ha..”

Silvia Toffanin ha più volte fatto i complimenti a Francesca Michielin ricordando la sua partecipazione a Sanremo in veste di direttrice d’orchestra. Un momento che ha emozionato molto la padrona di casa che ha precisato di essere stata colpita dalla sua giovane età ma soprattutto dal vedere una donna in un ruolo che nella maggior parte dei casi è ricoperto da uomini.

Tra un regalo ed un altro, la compagna di Pier Silvio Berlusconi si è focalizzata su una delle scelte fatta da Francesca per mandare un messaggio importare. “Mi ha colpito molto – ha precisato – che subito dopo la vittoria di ‘X Factor’ la mamma ti ha subito portata da qualcuno che ti aiutasse”.

La Toffanin fa riferimento al supporto psicologico che la cantante ha ricevuto negli anni del successo quando era solo una ragazzina che in terza superiore si è trovata anche a lavorare nel mondo della musica, il suo più grande sogno.

“Mia mamma mi disse: devi sostenere una pressione forte, se senti il bisogno di un supporto psicologico io ci sono, sono qui per aiutarti” ha spiegato la Michielin. Proprio lei, infatti, in altre interviste, aveva raccontato di essere stata per alcuni anni in terapia, iniziando proprio dopo “X Factor”. All’inizio lo teneva per sé, adesso, invece, non ha problemi a raccontarlo perché è fiera della scelta fatta.

Infine anche spazio all’amore. La Toffanin, con i suoi modi sempre eleganti, ha cercato di indagare nella vista privata della sua ospite.“Il cuore batte solo per la musica?” le ha chiesto. Non esplicita ma chiara l’artista ha detto: “Batte bene, è difficile trovare qualcuno che ti supporta e sopporta, però va bene”.