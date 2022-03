Sabrina Salerno, la giacca con contiene niente: “Tu non sei normale” – FOTO

Sabrina Salerno continua ad incantare i suoi fan con scatti micidiali, l’ultima foto mette in mostra tutte le sue curve esplosive

Icona di fascino e sensualità davvero con pochi eguali, Sabrina Salerno continua ad entusiasmare il web, di cui è da sempre una autentica celebrità. Pur facendo parte di una generazione antecedente a quella di internet, si è confermata nel cuore di tutti e continua a conquistare ammiratori vecchi e nuovi.

Su Instagram, Sabrina si difende alla grande, eccome, contando oltre un milione e 200 mila followers. La sua bellezza non passa mai di moda e ancora oggi fa quasi impallidire quella di donne dello spettacolo anche più giovani di lei.

Tra qualche giorno, Sabrina compirà 54 anni, ma si mantiene giovanile e travolgente come sempre. Il suo aspetto rispecchia il suo modo di essere, vitale e irrefrenabile. Il tempo sembra non essere passato per lei, rispetto al debutto sulle scene nella seconda metà degli anni Ottanta. Anzi, il fascino di Sabrina sembra crescere sempre di più.

Di certo, lei ci mette del suo per mantenersi sempre in splendida forma, come ha dimostrato in autunno, partecipando a Ballando con le Stelle. E strappando come sempre applausi a scena aperta, su base quasi quotidiana. Non passa giorno che non regali ai suoi tanti ammiratori immagini da infarto.

Sabrina Salerno, l’intimo strabordante accende la fantasia: scollatura favolosa che lascia attoniti

Tutto questo si conferma nell’ultimo post in cui Sabrina ci mostra un dietro le quinte particolarmente accattivante. Protagonista di un servizio fotografico, mette in evidenza uno scatto che mette a dura prova le coronarie di tutti.

La giacca che indossa fatica a contenere le sue forme conturbanti. La vertiginosa scollatura in lingerie intima risalta in tutta la sua magnificenza, scatenando nel giro di pochissimo una vera e propria tempesta di like e commenti estasiati, anche se non è una novità.

La sensualità avvolgente di Sabrina in ogni caso non stanca mai. Provocante e maliziosa, è sempre a suo agio nello sfoderare tutto il suo fascino, e il riconoscimento del popolo del web non tarda ad arrivare.