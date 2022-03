“Uomini e Donne”, la coppia si riscalda: in studio si accende la polemica

A Uomini e Donne è scoppiata la polemica: tutto è cominciato quando Luca e Lilli hanno raccontato a tutti come è andata la loro ultima esterna

Luca è uno dei tronisti più amati del momento a Uomini e Donne. Lo abbiamo conosciuto lo scorso anno, quando ha deciso di scendere le scale del programma di Maria De Filippi per provare a corteggiare la tronista di allora, Roberta. Dopo mesi di percorso, lei decise di uscire dallo show con un altro uomo, spezzandogli così il cuore.

Luca, in lacrime, venne confortato dalla padrona di casa che gli propose di diventare tronista del programma. Lui accettò la sua offerta e da allora ha cominciato il suo percorso in queste nuove vesti. Nelle ultime settimane lo abbiamo visto uscire con moltissime donne, ritrovarsi sempre in situazioni molto particolari, e negli ultimi tempi le cose stanno finalmente procedendo per il verso giusto.

Uomini e Donne: in studio si accende la polemica dopo l’esterna di Lilli e Luca

Luca, infatti, nell’ultima puntata ha raccontato di essere uscito con Lilli. La loro esterna è andata particolarmente bene. Infatti i due hanno cenato insieme, dopo che lui ha cucinato per lei, e poi si sono spostati sulla terrazza dove hanno ballato sulle note di Il Cielo in Una Stanza.

Lilli si è emozionata molto quando Luca ha avuto tutte queste attenzioni carine nei suoi confronti, e durante il lento tra i due è scattato un bacio appassionato che è durato per diversi minuti.

Luca in puntata ha detto di essere stato molto bene con Lilli, ma il bel momento tra di loro è stato interrotto dalle sue corteggiatrici, che ovviamente ci sono rimaste male davanti alle immagini che hanno visto.

Una di loro ha accusato Luca di essere stato forzato, perché lei ha chiesto questo bacio più volte e pare che lui alla fine abbia deciso soltanto di accontentarla. A queste parole, lui si è innervosito e l’ha accusata di non aver imparato affatto a conoscerlo perché lui non è per niente quel tipo di persona.