“Amore puro”: Chiara Ferragni in dolce attesai, il pancione in vista fa battere il cuore dei fan, attimi travolgenti – FOTO

Chiara Ferragni ha emozionato i fan condividendo attimi di gioia infinita: il pancione in vista ha mandato in tilt Instagram.

Felicità e gioia infinita. Queste le emozioni che si percepiscono nello sguardo di Chiara Ferragni. I suoi fan sono stati travolti dalle emozioni: l’influencer numero uno in Italia ha lasciato per l’ennesima volta senza fiato.

La 34enne cremonese anno dopo anno continua a stupire con la sua carriera e la sua vita personale. Dal suo fashion blog ha scalato il web affermandosi come influencer più seguita a livello italiano, conosciuta in tutto il mondo e vantando collaborazioni con le più grandi Maison, e come imprenditrice digitale, dando vita a un suo brand.

Accanto al brillante percorso professionale, ha costruito una splendida famiglia: sposata con Fedez ha dato alla luce Leone e Vittoria. Spesso sulla sua pagina Instagram, da 26,5 milioni di follower, mostra momenti al loro fianco oltre che quelli con la sua famiglia d’origine.

Legatissima ai genitori, ha anche un rapporto molto speciale con le sorelle Valentina e Francesca. Proprio uno degli ultimi scatti apparsi sul suo feed da sogno insieme a loro ha lasciato tutti di stucco: un pancione in vista di una delle tre ha fatto sognare.

Chiara Ferragni travolta dalla gioia: il pancione manda in tilt Instagram

