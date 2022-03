Ballando Con Le Stelle è da anni l’appuntamento fisso per milioni di Italiani su Rai 1. Abiti eleganti e coreografie in stili di danza differenti, portano il pubblico ad un evento di gala.

Milly Carlucci come sempre è al timone, accompagnata da una giuria che ogni anno si divide tra i più severi, quelli più dolci ed anche chi non manca d’ironia. In gara personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che, accompagnati da ballerini professionisti, si mettono alla prova ogni sabato.

Tra le concorrenti presenti nell’ultima edizione, una protagonista che ci ha regalato ogni sera grandi emozioni attraverso il suo impegno e la sua voglia di mettersi in gioco nonostante l’età che avanza. Un’attrice molto amata dal pubblico, dopo aver per diversi anni interpretato una delle suore più simpatiche di tutta Rai1: la nostra Suor Costanza nella fortunatissima serie “Che Dio Ci Aiuti”. Stiamo parlando di Valeria Fabrizi, una donna di grande professionalità, con un grande bagaglio culturale ed una spiccata simpatia che è stata la carta vincente per permettere a Suor Costanza, di entrare nelle case di tutti gli italiani, facendosi amare ad ogni stagione.

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, Valeria Fabrizi. L’attrice fa una confessione: “Ho avuto un tumore”

“Ho avuto un tumore, ma ho lottato e non mi sono mai arresa”, ha raccontato a cuore aperto Valeria, proprio nel momento in cui le era stato dato il ruolo di Suor Costanza. É stato un tumore al rene a rovinarle il momento bello che la vita le stava regalando, una preoccupazione che di certo non ti permettere di stare sul set a pensieri tranquilli. L’attrice ha raccontato anche che proprio perché è molto devota al suo lavoro, ha scelto di aspettare prima di operarsi subito, per evitare di creare problemi alla produzione della Lux, un gesto che le fa molto onore e dimostra ancora una volta la sua ammirevole professionalità. Oggi Valeria sta bene, è una donna forte e con tanta voglia di mettersi alla prova.

