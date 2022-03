Poste Italiane assume personale, la domanda è aperta a tutti, anche ai diplomati. Scopri come fare domanda e scadenza del bando.

Una bellissima notizia per tutti quelli che sono alla ricerca di una posizione lavorativa, Poste Italiane assume personale, il bando è aperto anche ai diplomati. Al momento sono davvero tante le posizioni aperte sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Compilare la domanda è davvero molto facile, bisogna seguire le linee guida online e candidarsi per le varie posizioni lavorative. Dopo 2 anni di pandemia, questa è davvero una bella notizia, per milioni di giovani e meno giovani. Il contesto lavorativo di Poste è dinamico e formativo.

I dipendenti lavorano in maniera serena e a seconda delle mansioni che andranno a svolgere ci sarà un percorso di affiancamento. Le posizioni aperte sono su tutti il territorio nazionale, alcune necessitano la laurea altre solo il diploma, per presentare domanda bisogna aver compito 18 anni.

Posizioni aperte in Poste Italiane

Di seguito vi elenchiamo tutte le posizioni aperte in Poste Italiane alle quali è possibile presentare domanda:

Postini: Questa posizione è aperta ai diplomati che hanno compito 18 anni, il voto minimo d’accesso per presentare domanda è 70 centesimi. Ovviamente anche i laureati possono partecipare, il voto minimo per presentare domanda è 102/110 e lode. E’ necessario aver conseguito la patente di guida categoria B, inoltre sarà somministrata al candidato una prova preselettiva di ragionamento da svolgere direttamente a casa. Dopo il superamento della stessa ci sarà la prova pratica di guida con mezzo aziendale. La domanda scade il 15 marzo ed è per la provincia di Bolzano.

Specialisti consulenti mobili: questa figura dovrà operare presso i Servizi Finanziari di Poste Italiane, non è prevista la laurea ma verrà data la precedenza ai laureati ad indirizzo economico finanziario. L’assunzione è a tempo indeterminato, le posizioni aperte sono a Vicenza – Trento – Verona – Emilia – Reggio – Pavia – Modena – Lodi – Lecco – Como – Forlì – Belluno – Bergamo.

Inoltre ti ricordiamo che sul sito di Poste Italiane è possibile informarsi costantemente sulle posizioni aperte, ogni mese, nelle diverse città italiane, vengono aperte le candidature. Per presentare domanda devi accedere al sito di riferimento ed inserire il curriculum vitae, dopodiché non resta che incrociare le dita. In bocca al lupo!