Chanel Totti, mamma e papà in crisi? Lei in un VIDEO si comporta cosi. “Ti voglio..”

Chanel Totti ha condiviso un nuovo video sui social network: mamma e papà in crisi? Lei si comporta così sul web..

Da qualche settimana non si parla d’altro: la presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha già fatto il giro del web a velocità impressionante. Le notizie trapelate in rete e in tv sono state contrastanti tra loro: ci sono anche importanti siti di Gossip che hanno rilanciato sia i dettagli della rottura sia i nuovi (presunti) amori dei due. Francesco Totti, qualche giorno fa, pubblicò alcuni video tra le sue stories di Instagram in cui mostrò tutta la sua ira verso le fake news.

“Sono stanco di smentire queste fake news. Fate attenzione quando scrivete queste cose perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati”, disse con nervosismo Il Pupone riferendosi ai figli Christian, Chanel e Isabel. I primi due stanno attraversando una fase molto delicata della vita: l’adolescenza. La secondogenita, in particolare, è sempre attivissima sui social network e ancora una volta ha pubblicato un video alquanto curioso.

Chanel Totti, mamma e papà in crisi? Lei in un VIDEO si comporta così

Chanel Totti, come la gran parte degli adolescenti, è sempre super attiva sui social network. Tra Facebook, Tik Tok e Instagram, i suoi video spopolano sul web. Qualche tempo fa, la ragazza ha messo online un filmato in cui ballava sulle note di una canzone che ha ovviamente spopolato online.

In questo periodo, la ragazza è stata sempre super attiva sui suoi canali social e non ha fatto mai intravedere segni di una presunta crisi in famiglia. La 14enne, inoltre, è sempre allegra e sorridente: non sembrerebbero esserci quindi problemi. In attesa di ulteriori riscontri, il pubblico continua a mostrare comunque curiosità in merito ad una vicenda che ha comunque paralizzato il web.