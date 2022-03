La splendida giornalista sportiva italiana Monica Bertini si è superata nel suo ultimo IG post: si tratta di un tris di foto da urlo!

Le immagini sono state scattate negli studi televisivi Mediaset, dove si registra il programma “Pressing“: si tratta di una trasmissione italiana di approfondimento calcistico, in onda su Italia 1 e condotta proprio dalla Bertini, insieme al presentatore e telecronista Massimo Callegari.

Nella didascalia del post, Monica ha scritto: “Eccoci qui, stasera come Cenerentola: ci vediamo qualche minuto prima della mezzanotte”.

Negli scatti la bella influencer indossa una maglietta nera a maniche lunghe ed una minigonna bianca: l’outfit le sta una meraviglia!

Non c’è alcun dubbio: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Siete pronti a vedere il post più cliccato che ci sia? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Monica Bertini, bellezza fuori dal normale: le FOTO che non ti lasciano scampo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Una cosa è certa: la favolosa fashion blogger è il mix perfetto tra bellezza, fascino, classe ed eleganza.

Nella prima immagine del post, Monica viene immortalata con il busto piegato in avanti e lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera: la posizione che ha assunto mette in risalto la scollatura della maglietta e, di conseguenza, anche il suo prorompente décolleté… gli zoom si sono sprecati!

Nella seconda foto, invece, vediamo la Bertini insieme al suo collega Massimo Callegari: i loro fan non vedono l’ora di guardarli in televisione!

Nel terzo ed ultimo scatto, infine, la bellissima trentottenne viene fotografata a tre quarti, con le braccia lungo i fianchi ed un’espressione piuttosto seria: ammirarla è un piacere immenso per gli occhi!

Il post è stato intasato da mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Impossibile non zoommare“; “Sei la cosa più bella che io abbia mai visto in vita mia”; “La giornalista migliore” oppure “Come bellezza Cenerentola ti fa un baffo”.

Le sue foto sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!