Minibus esce di strada, morte 4 suore nello schianto

Ancora una brutta tragedia sulle strade italiane: un minibus è uscito di strada e nello schianto hanno perso la vita diverse persone.

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Quando succedono queste cose, è impossibile restare indifferenti. Questo pomeriggio, lungo un tratto autostradale, è accaduto l’impensabile: un minibus si è girato per cause ancora da accertare e hanno perso la vita diverse persone.

In particolare, sul pulmino che viaggiava in direzione Bari c’erano alcune consorelle. Si registrano diversi morti e tanti feriti. Vediamo nel dettaglio quello che è successo intorno alle 19 sulla A16 Napoli-Canosa.

Minibus esce di strada: morte 4 suore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Terribile incidente sulla statale: noto imprenditore perde la vita

Questo pomeriggio, alle ore 19, si è verificano un bruttissimo incidente stradale sulla A16, all’altezza di Cerignola. Per cause ancora da accertare, un pulmino si è ribaltato e nello schianto hanno perso la vita quattro suore. Secondo quanto spiegato da una nota, il minibus ha rotto anche il guard rail ed è finito in una scarpata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tragedia in A4, autobus di ucraini si ribalta all’alba: 1 morto e diversi feriti

Secondo la nota diffusa da Autostrade, il veicolo avrebbe avuto un incidente con un’altra automobile. Si segnalano anche otto feriti, le cui condizioni non sono state ancora rese note. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, la Polizia stradale e il personale della direzione di Autostrade per l’Italia. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che ha cercato di salvare le consorelle coinvolte nell’incidente. La tragedia è accaduta nello stesso giorno in cui si è consumato un altro dramma: sempre in autostrada, questa mattina si è ribaltato un veicolo su cui c’erano circa 20 persone (cittadini ucraini che stavano raggiungendo un centro di accoglienza).