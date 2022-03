La bellissima ex gieffina Sophie Codegoni è tornata in possesso dei social network: vediamo insieme il suo grande ritorno…

Sophie ha ripreso il controllo dei suoi social: nell’ultimo post di Instagram ha deciso di aprire il suo cuore, raccontandosi a tutta la community.

La didascalia comincia così: “E SONO ANCORA QUA…EE GIÀ!”. E ancora: “Tornata nella realtà carica di emozioni, nuove amicizie e un viaggio che mi porterò sempre nel cuore“.

Successivamente, la Codegoni ha proseguito dicendo di non riuscire a trovare le parole per descrivere ai suoi fan tutto ciò che sta provando e vivendo, ma ci teneva particolarmente a ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta e che hanno creduto in lei: “Grazie per avermi seguita e supportata ogni ora e ogni giorno”.

Siete curiosi di vedere la doppietta di foto che ha mandato il web in tilt? Reggetevi forte, perché resterete senza parole…

Sophie Codegoni, il bis di FOTO senza precedenti: “Fai girare la testa anche a noi donne”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Moltissimi utenti hanno risposto alla sua profonda e sincera didascalia: “Siete stupendi, grazie a voi! Per noi il GF VIP l’hai vinto tu“; “Grazie a te per averci fatto vivere delle emozioni straordinarie” oppure “La vera vincitrice sei tu”.

Nella prima immagine del post, Sophie viene immortalata con indosso una morbida felpa bianca, mentre fissa l’obbiettivo della fotocamera ed assume un’espressione piuttosto seria e provocante: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

Nel secondo scatto, invece, vediamo la Codegoni insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia: lui le tiene i fianchi e la bacia in modo intenso e travolgente… che meraviglia!

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Mamma mia… la Codegoni ci fa girare la testa pure a noi donne. Sei pazzesca!”; “Siete uno spettacolo, non avete rivali!”; “Bellissima dentro e fuori” oppure “La più bella della Casa”.