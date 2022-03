Dal 15 marzo ritorna su Italia Uno una nuova edizione della “Pupa e il Secchione”. Questa volta al timone ci sarà Barbara D’Urso, colei che rappresenta da anni un punto fermo di Mediaset.

Il programma mette a confronto le abitudini e le conoscenze dei secchioni con il mondo dei pupi, due universi paralleli che proveranno nel corso delle puntate a trovare un compromesso.

Nell’attesa del debutto, ogni giorno sputano nuovi dettagli su questa nuova edizione, tra cui la conferma dei due opinionisti che prenderanno parte a tutte le puntate: stiamo parlando di Nicola Savino e Federico Fashion Style, due volti della televisione italiana ironici e senza peli sulla lingua, quello che serve per rendere ancora più colorito questo programma. Pare ci sia anche la possibilità di un’aggiunta per una terza opinionista, ovvero Soleil Sorge che è stata l’ultima eliminata, a pochi passi dalla finale, dal Grande Fratello Vip, una ragazza che ha molto fatto parlare di se durante questi mesi di reality, riscontrando amore e odio da parte del pubblico. Nulla però è ancora certo sulla giovane 27enne, non sono arrivate conferme ne smentite, per adesso dobbiamo accontentarci della presenza di Savino e di Federico Fashion Style.

Nel cast della Pupa e il Secchione, il figlio non riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia. Arrivano le indiscrezioni

Per il cast molti volti verranno svelati durante la prima puntata, anche se sul web alcuni nomi sono già venuti a galla: Gianmarco Onestini ad esempio è stato proprio confermato dalla conduttrice e tra i nomi che girano sul web anche quello di Francesco Chiofalo, entrambi nella categoria dei pupi. Tra coloro che sono comparsi come nuovi concorrenti, uno ha fatto scalpore: Lorenzo Orsini.

Il giovane 22enne appartiene ad una famiglia nobiliare, in quanto il padre è una figura molto nota ed importante: stiamo parlando di Vittorio Emanuele Di Savoia. Tra loro non si può parlare di un normale rapporto padre-figlio perché pare che Vittorio Emanuele non lo abbia mai riconosciuto. Tutto quello che lega Lorenzo al proprio papà è un orologio, un regalo avuto tra i primi 3 anni della sua vita, il periodo in cui i due si sono frequentati per rispettare un accordo fatto con la madre: Vittorio Emanuele Di Savoia avrebbe frequentato il figlio solo fino a quell’età, poi il nulla. Sarà questa l’occasione per riallacciare i rapporti? Lo scopriremo nella nuova stagione della Pupa ed il Secchione.