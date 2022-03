La favolosa influencer italiana Valentina Ferragni ha dato il meglio di sé nell’ultima foto, postata sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La sorella minore della famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha condiviso una foto e due video da paura: resisterle è impossibile!

Nella didascalia del post, Valentina ha scritto: “Sunday surrounded by animals” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Domenica in mezzo agli animali“).

Nella foto la Ferragni viene immortalata affianco ad un cavallino, mentre accarezza la guancia dell’equino, guarda l’obbiettivo della fotocamera e sorride dolcemente: la sua bellezza non teme rivali!

Una cosa è certa: la meravigliosa ventinovenne sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Vediamo insieme il post che ormai è diventato virale ovunque…

Valentina Ferragni, le FOTO in mezzo alla natura: l’outfit evidenzia le sue curve e i fan vanno dritti al manicomio!

