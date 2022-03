“Mi hai proprio incuriosito” Andrea Delogu, un incredibile prima e dopo: uno spettacolo che i fans sognavano di vedere – VIDEO

Andrea Delogu, l’amatissima conduttrice svela un curioso prima e dopo che lascia i fans senza parole.

Negli anni, dopo tanta gavetta in televisione e radio, è riuscita ad avere meritatamente uno spazio tutto suo. Stiamo parlando di Andrea Delogu, l’amatissima conduttrice dai capelli rossi e dall’animo sopraffino. Una bellezza che ti conquista e che si arricchisce di tanto altro, i fans che la seguono sono incantati dal suo personaggio, ben diverso dagli standard televisivi.

Non mostra esitazione nell’apparire per com’è realmente ed anche nella sua vulnerabilità. Questo è sicuramente uno dei suoi punti di forza, oltre ad essere una donna intelligente e molto preparata tanto da stare bene ovunque, sia un televisione che in radio. La Delogu negli anni ha portato avanti anche la sua carriera di scrittrice ottenendo interessanti riconoscimenti.

Andrea Delogu, prima e dopo: il VIDEO che ha ammaliato il web

Andrea Delogu propone alcune anticipazioni dell’ultima puntata di “Tonica” lo show da lei condotto in seconda serata su Rai Due. Una puntata che si preannuncia ricchissima, con ospiti musicali incredibili che proporranno i loro brani e al contempo si raccontano rispondendo alle curiosità della padrona di casa e svelando così una loro parte inedita.

Ma il post comprende anche un video interessante che mostra un prima e dopo durante la sessione di make-up, trucco e parrucco. E sulle note di “Sesso Occasionale” di Tananai, rivelazione dell’ultimo “Festival di Sanremo” nonché uno degli ospiti della puntata, la Delogu si riprende durante la fase preparatoria per lo show in onda in seconda serata. Il video sicuramente lascia i fans senza parole.

I commenti non tardano ad arrivare e sono tutti di apprezzamento per la belle Andrea. Tra questi un “Mi hai incuriosito” riferendosi non solo alla sua “trasformazione” ma anche allo show innovativo, intrigante ma al contempo molto fresco.

“La tua disinvoltura in TV fa scuola !!! Complimenti eccelli in tutto” scrive soddisfatta una fan e non ha tutti i torni, la Delogu ha diverse sfaccettature e sta a noi coglierle tutte. Il suo ultimo libro poi, una chicca alla sua poliedricità.